Ștefan Popa ratează medalia de bronz la Jocurile Olimpice de Tineret 2026. Cea mai bună clasare individuală a României la scrimă în istoria competiției

Ștefan Popa a pierdut cu 12-15 meciul pentru medalia de bronz în fața belgianului Wout van Laecke, pe care îl învinsese în primul meci din faza grupelor. Sportivul român a avut un parcurs remarcabil, cu două victorii importante în fazele eliminatorii, inclusiv o revenire spectaculoasă în sferturile de finală.

Reprezentantul României este legitimat la CS UNEFS București și pregătit de antrenorul Petre Ungureanu.

Popa a început ziua cu două victorii și trei înfrângeri în faza grupelor, rezultate care i-au permis să continue în competiția eliminatorie.

În optimile de finală, Ștefan Popa a trecut de senegalezul Ma Diop, scor 15-9, calificându-se între primii opt sportivi ai competiției.

A urmat duelul cu Ali Alfuzaya, din Arabia Saudită, cel care îl învinsese în faza grupelor. De această dată, românul și-a luat revanșa, într-un meci cu o desfășurare dramatică.

Condus cu 8-10, Popa a reușit să revină, a egalat la 10-10 și a preluat conducerea, încheind confruntarea cu 13-11. Victoria i-a adus calificarea în semifinalele competiției olimpice.

În penultimul act, românul a întâlnit reprezentantul Serbiei, Vukan Radjenovic, în fața căruia a cedat cu 6-15. Astfel, Popa a ajuns în finala pentru medalia de bronz, unde a avut ocazia să lupte chiar împotriva belgianului Wout van Laecke, pe care îl învinsese în grupă cu 5-2.

De această dată, belgianul s-a impus cu 15-12, iar sportivul român a încheiat competiția pe locul al patrulea.

Cea mai bună clasare individuală a României la scrimă în istoria Jocurilor Olimpice de Tineret

Chiar dacă a ratat medalia, Ștefan Popa a obținut un rezultat de referință pentru scrima românească la Jocurile Olimpice de Tineret. Cea mai bună clasare individuală a unui scrimer român la precedentele ediții ale competiției era locul al șaptelea, obținut la Singapore 2010 de Lucian Ciovică, în proba masculină de spadă.

Astfel, locul al patrulea ocupat de Popa la Dakar reprezintă cea mai bună performanță individuală a României în scrima de la Jocurile Olimpice de Tineret, competiție aflată la cea de-a patra ediție.

România și-a încheiat participarea la competiția de la Dakar, având în total două medalii de aur și două medalii de argint. În momentul de față ocupă locul 22 în clasamentul pe medalii.