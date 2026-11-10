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Delia Aștefănoaie, locul șase în finala probei de 400 m garduri la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026

Atleta română Delia Ioana Aștefănoaie s-a clasat pe locul al șaselea în finala probei de 400 m garduri, marți, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar (Senegal).
Delia Aștefănoaie, locul șase în finala probei de 400 m garduri la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026
sursă foto: COSR
Petre Apostol
10 nov. 2026, 16:51, Sport
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Sportiva în vârstă de 16 ani a încheiat cursa cu timpul de 1:00.771, într-o finală câștigată de sud-africana Megan Nieman, care a fost cronometrată în 57.757 secunde.

Medalia de argint i-a revenit elvețiencei Mina Hirsbrunner, cu 57.846 secunde, în timp ce podiumul a fost completat de columbianca Michell Carolina Gomez, cu 58.905 secunde.

Românca ajunsese în finală după ce terminase pe locul al patrulea în prima semifinală, cu timpul de 1:01.640. În cursa decisivă, ea și-a îmbunătățit astfel performanța cu aproape nouă zecimi de secundă.

Delia Aștefănoaie este legitimată la Clubul Sportiv Municipal Bacău și a fost una dintre cele trei reprezentante ale României în concursurile de atletism de la Dakar 2026.

Amelia Negulescu a participat la triplusalt, la care a obținut medalia de argint. Liviu Isache a concurat la proba de 3.000 de metri, situându-se pe locul 10.

Întrecerile de atletism de la Jocurile Olimpice de Tineret s-au desfășurat în perioada 8-10 noiembrie, pe stadionul Iba Mar Diop din capitala Senegalului.

Delegația României are patru medalii, în total, ocupând locul 16 în clasamentul general pe medalii.

Pe lângă medalia de argint obținută de Negulescu, România a mai punctat prin înotătoarea Daria Silișteanu, care a câștigat două medalii de aur și una de argint.

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