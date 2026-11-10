Confesiunile legendarului Nikola Karabatic după 24 de ani de handbal: „Voiam doar să încetinesc ritmul”. Ce spune despre funcția de selecționer

Triplu campion olimpic și de patru ori campion mondial și european, fostul internațional francez a participat marți la o întâlnire organizată în cadrul evenimentului „Demain Le Sport”, unde a povestit cum s-a adaptat la viața de după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

„La început, ceea ce îmi doream era să nu fac absolut nimic. Când eram copil, voiam să devin cel mai bun handbalist din lume. De-a lungul carierei, singurul meu obiectiv a fost să intru în istoria sportului meu și a sportului francez. Nu mă gândeam deloc la ce urma după retragere. Când m-am oprit, mă gândeam doar să mă bucur de viață și să trăiesc într-un ritm mai lent. Voiam doar să încetinesc ritmul”, a declarat Karabatic.

Planurile fostului handbalist au fost însă rapid înlocuite de numeroase solicitări pentru proiecte media, de afaceri și caritabile.

„A trebuit să învăț să spun nu. Nu mai aveam scuza unui sportiv profesionist, cu antrenamente și meciuri”, a explicat fostul inter.

Karabatic este implicat în mai multe proiecte antreprenoriale. Alături de fostul rugbist Benjamin Kayser participă la fondul de investiții Teampact. Iar împreună cu fratele său, Luka, a lansat un fond cu scop caritabil, a deschis o sală de padel și analizează posibilitatea lansării unui canal de YouTube.

Presiunea performanței și relația cu fiul său

Karabatic a explicat că retragerea l-a ajutat să renunțe la obsesia de a fi permanent cel mai bun, obiectiv care i-a marcat întreaga carieră.

O accidentare gravă la genunchi, suferită înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2021, precum și o perioadă de epuizare l-au determinat să descopere meditația și să privească diferit sportul, acceptând inclusiv ideea de a juca din plăcere, nu doar pentru victorie.

„Timp de peste 24 de ani, am fost concentrat pe un singur lucru: să devin cel mai bun handbalist din lume. Am reușit să mă detașez de această mentalitate. Dorința de a fi cel mai bun aduce o presiune enormă. Acum, în proiectele mele, nu mai am acest obiectiv. Vreau doar să fac lucruri în care mă regăsesc și să fiu cât mai autentic. Sincer, nu mă mai interesează dacă oamenii mă consideră cel mai bun sau nu”, a mărturisit francezul.

Fostul handbalist a povestit și despre relația cu fiul său, Alek, căruia încearcă să îi transmită o perspectivă diferită asupra performanței.

„Într-o zi, m-a întrebat: «Tată, crezi că într-o zi voi putea fi la fel de bun ca tine?». A fost un moment dificil pentru mine. Știu că astfel de momente pot marca un copil, îl pot motiva sau îl pot descuraja”, a relatat Karabatic.

„Important este să ai visuri, să ai ambiție și să îți dorești să ajungi acolo. Totul este posibil în viață. Ai capacitatea necesară, trebuie doar să te antrenezi și să te bucuri de ceea ce faci. Vreau să îi transmit că are dreptul să viseze și să își atingă întregul potențial”, a explicat fostul campion.

Karabatic a recunoscut totuși că are o temere legată de viitorul fiului său: „Sunt tatăl care a reușit. Mi-e teamă că, dacă va alege același drum, va fi judecat permanent în comparație cu mine”.

Visul de a deveni selecționerul Franței

Karabatic a dezvăluit că își dorește ca într-o zi să preia conducerea echipei naționale a Franței din postura de selecționer, deși nu intenționează să înceapă prea curând o carieră de antrenor.

„Cred că, undeva în interiorul meu, există dorința ca într-o zi să devin selecționerul echipei naționale a Franței”, a afirmat fostul handbalist.

„Ca jucător, te plângi întotdeauna de antrenor și nu înțelegi anumite decizii. Aș vrea să văd cum este să fii de cealaltă parte. Bineînțeles, există și dorința de a transmite mai departe ceea ce am învățat. Dar nu în viitorul apropiat. Dacă voi face acest lucru, vreau să fie din motivele potrivite. Sper să o fac pentru ceilalți, pentru jucători, nu pentru mine”, a completat Karabatic.

Francezul este însă conștient de responsabilitățile unei asemenea funcții și de presiunea pe care o presupune activitatea de antrenor.

„Știu că viața de antrenor sau de selecționer este la fel ca viața unui sportiv, poate chiar mai complicată, cu mult mai multă presiune, mult mai puțin timp liber și o încărcătură mentală mult mai mare”, a spus fostul campion.

Nikola Karabatic s-a retras în vara anului 2024, după Jocurile Olimpice de la Paris, încheind una dintre cele mai impresionante cariere din handbalul mondial.