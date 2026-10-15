Prima pagină » Sport » Dinamo, învinsă categoric de Barcelona în Liga Campionilor la handbal: 22-36 la București

Dinamo, învinsă categoric de Barcelona în Liga Campionilor la handbal: 22-36 la București

Dinamo București a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, de FC Barcelona, scor 22-36 (11-20), în etapa a patra a grupei E din EHF Champions League la handbal masculin.
Dinamo, învinsă categoric de Barcelona în Liga Campionilor la handbal: 22-36 la București
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: George Fluster
Oana Antipa
15 oct. 2026, 22:16, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Formația catalană a condus pe întreaga durată a partidei și a obținut a doua victorie în fața campioanei României în actuala ediție a competiției, după 34-27 în meciul precedent, disputat în Spania.

Barcelona și-a impus jocul încă din prima parte a întâlnirii de la București. După 11 minute, oaspeții conduceau cu 6-4, iar în minutul 17 avantajul catalanilor ajunsese la patru goluri, 9-5.

Dinamo a încercat să reducă diferența, însă Barcelona a continuat să se desprindă. În minutul 26, bucureștenii au înscris de la 7 metri pentru 8-15, iar la pauză formația spaniolă avea deja un avantaj de nouă goluri, scor 20-11.

Barcelona s-a desprins decisiv după pauză

Diferența dintre cele două formații a continuat să crească în repriza secundă. În minutul 43, Dinamo a marcat pentru 14-28, Barcelona având în acel moment un avantaj dublu față de formația bucureșteană.

Cu șase minute înainte de final, scorul era 32-20 pentru oaspeți. Catalanii și-au păstrat controlul până la ultima fază și s-au impus cu 36-22, la o diferență de 14 goluri.

Este al doilea eșec consecutiv suferit de Dinamo în fața Barcelonei. În etapa precedentă, formația română pierduse în deplasare cu 27-34.

Dinamo, un singur punct după patru etape

În urma rezultatului de joi, Dinamo a ajuns la trei înfrângeri și o remiză în primele patru etape ale grupei E și are un singur punct. Barcelona are punctaj maxim după patru partide, opt puncte, și ocupă primul loc al grupei.

Dinamo mai are de disputat două partide în această grupă: pe teren propriu cu SAH Aarhus, în 21-22 octombrie, și în deplasare cu Montpellier, în 28-29 octombrie.

Potrivit sistemului competițional, primele două clasate din grupă se califică în faza următoare a EHF Champions League, în timp ce echipele de pe locurile 3-4 își continuă parcursul european în European League.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România
Gandul
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor