Dinamo, învinsă categoric de Barcelona în Liga Campionilor la handbal: 22-36 la București

Formația catalană a condus pe întreaga durată a partidei și a obținut a doua victorie în fața campioanei României în actuala ediție a competiției, după 34-27 în meciul precedent, disputat în Spania.

Barcelona și-a impus jocul încă din prima parte a întâlnirii de la București. După 11 minute, oaspeții conduceau cu 6-4, iar în minutul 17 avantajul catalanilor ajunsese la patru goluri, 9-5.

Dinamo a încercat să reducă diferența, însă Barcelona a continuat să se desprindă. În minutul 26, bucureștenii au înscris de la 7 metri pentru 8-15, iar la pauză formația spaniolă avea deja un avantaj de nouă goluri, scor 20-11.

Barcelona s-a desprins decisiv după pauză

Diferența dintre cele două formații a continuat să crească în repriza secundă. În minutul 43, Dinamo a marcat pentru 14-28, Barcelona având în acel moment un avantaj dublu față de formația bucureșteană.

Cu șase minute înainte de final, scorul era 32-20 pentru oaspeți. Catalanii și-au păstrat controlul până la ultima fază și s-au impus cu 36-22, la o diferență de 14 goluri.

Este al doilea eșec consecutiv suferit de Dinamo în fața Barcelonei. În etapa precedentă, formația română pierduse în deplasare cu 27-34.

Dinamo, un singur punct după patru etape

În urma rezultatului de joi, Dinamo a ajuns la trei înfrângeri și o remiză în primele patru etape ale grupei E și are un singur punct. Barcelona are punctaj maxim după patru partide, opt puncte, și ocupă primul loc al grupei.

Dinamo mai are de disputat două partide în această grupă: pe teren propriu cu SAH Aarhus, în 21-22 octombrie, și în deplasare cu Montpellier, în 28-29 octombrie.

Potrivit sistemului competițional, primele două clasate din grupă se califică în faza următoare a EHF Champions League, în timp ce echipele de pe locurile 3-4 își continuă parcursul european în European League.