Barcelona a început în forță partida de pe stadionul Riazor și a deschis scorul după numai două minute. Lamine Yamal a pătruns pe partea dreaptă și a trimis mingea spre Dani Olmo, care a lăsat-o să treacă, derutându-l pe portarul Leo Roman. Balonul și-a continuat traiectoria și a intrat în plasă.

Deportivo a reacționat însă rapid și a restabilit egalitatea în minutul 9. Pau Cubarsi a pierdut controlul mingii în fața lui Aubameyang, iar atacantul gabonez a profitat de eroare, l-a învins pe Joan Garcia cu o execuție peste portar și a făcut 1-1.

Gazdele au avut și alte oportunități de a prelua conducerea, prin Yeremay și Bil Nsongo, însă portarul Barcelonei a intervenit decisiv.

Echipa lui Hansi Flick a revenit în avantaj în minutul 20. Anthony Gordon a pătruns pe partea stângă și a centrat în careu, iar Dani Olmo a ajuns primul la minge și a înscris cu o lovitură de cap.

Barcelona a continuat să controleze jocul, iar portarul Leo Roman a avut mai multe intervenții prin care a împiedicat majorarea scorului înainte de pauză.

Raphinha a închis meciul cu trei goluri

După reluare, catalanii au mărit diferența în minutul 50. Lamine Yamal a trimis o centrare precisă în careu, iar Raphinha a reluat cu capul, ducând scorul la 3-1.

Deportivo a pierdut treptat din intensitate, în timp ce Barcelona a continuat să găsească spații în apărarea adversă.

Raphinha a mai înscris de două ori pe final. În minutul 83, Raphinha a profitat de o minge respinsă în careu și a trimis în plasă pentru 4-1. În primul minut al prelungirilor, Lamine Yamal a pătruns în careu, a trecut de un adversar și i-a pasat lui Raphinha, care a stabilit scorul final, 5-1.

Brazilianul a reușit astfel un hat-trick perfect, cu câte un gol înscris cu capul, cu piciorul drept și cu piciorul stâng. El a ajuns la 18 goluri în actuala ediție de campionat și conduce clasamentul golgheterilor din LaLiga, cu patru reușite peste Kylian Mbappe, atacantul lui Real Madrid.

Raphinha: „Cel mai important este ca echipa să câștige”

La finalul partidei, brazilianul a vorbit despre evoluția sa în poziția de atacant central, unde a fost folosit în acest sezon de Hansi Flick.

„Cred că faptul că joc ca atacant mi-a dat gustul pentru goluri. Îmi merge foarte bine, sincer. Îmi este greu atunci când nu marchez, pentru că plec mai supărat decât de obicei. Cel mai important este întotdeauna ca echipa să câștige, iar eu sunt aici pentru a o ajuta”, a declarat Raphinha.

Căpitanul Barcelonei a vorbit și despre șansele echipei la titlu.

„Cred că mai este jumătate de campionat de jucat. Se poate întâmpla orice. Sunt multe puncte în joc. Evident, avem un avantaj mai mare, dar trebuie să ne continuăm munca până când campionatul va fi decis. Până în aprilie sau mai nu se va întâmpla asta”, a spus brazilianul.

Hansi Flick, mulțumit de prestația echipei

Antrenorul Barcelonei a apreciat evoluția jucătorilor, dar a atras atenția asupra momentelor de nesiguranță din prima repriză, după egalarea reușită de Deportivo.

„Am discutat despre faptul că trebuie să începem puternic încă de la început. Sincer, după egalare am avut câteva minute în care am pierdut controlul”, a declarat Flick.

Tehnicianul german a precizat că echipa trebuie să fie mai atentă în anumite zone ale terenului și să îmbunătățească jocul defensiv, în ciuda victoriei categorice.

Barcelona se distanțează în fruntea clasamentului

În urma victoriei, Barcelona a ajuns la 39 de puncte și și-a mărit avansul la șase puncte față de Real Madrid, care a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, cu Alaves, scor 1-2. Atletico Madrid ocupă locul al doilea, cu 34 de puncte, iar Real Madrid este a treia, cu 33.

Deportivo La Coruna rămâne pe locul al 13-lea, cu 15 puncte după 14 etape.

Următorul meci important pentru Barcelona va fi miercuri, când va primi vizita lui Atletico Madrid.