Aniela Tudor a avut o evoluție remarcabilă în finalele pe aparate, desfășurate duminică, în cadrul celei de-a 27-a ediții a turneului internațional de gimnastică artistică feminină pentru junioare.

Sportiva română a câștigat finala la bârnă, cu 12,600 puncte, devansând-o pe franțuzoaica Maiana Heidmann, care a obținut 12,500 puncte. La sărituri, Tudor a încheiat pe poziția a doua, cu media de 12,733 puncte, după belgianca Léana Makasi (12,766 puncte).

O altă reprezentantă a României, Alexandra Nica, a obținut două clasări pe podium. Ea a câștigat medalia de argint la paralele, cu 11,900 puncte, și a încheiat pe locul al treilea la sol, cu 11,966 puncte, la egalitate cu franțuzoaica Mélayna Legrand.

România și Ungaria, pe locul al doilea în concursul pe echipe

Un alt rezultat important a fost obținut în competiția pe echipe, unde România și Ungaria au format o reprezentativă comună, potrivit formatului special al turneului, în care gimnaste din două țări sunt reunite în aceeași echipă.

Formația România-Ungaria a acumulat 93,781 puncte și a încheiat pe locul al doilea. Victoria a revenit echipei formată din sportive din Țările de Jos și Franța, cu 96,149 puncte, în timp ce pe poziția a treia s-a clasat o formația federației belgiene, cu 93,532 puncte.

În concursul individual compus, desfășurat sâmbătă, Aniela Tudor s-a clasat pe locul al patrulea, cu 46,550 puncte, în timp ce Alexandra Nica a ocupat poziția a 12-a, cu 43,850 puncte.

Top Gym 2026 a reunit 24 de gimnaste din opt țări.