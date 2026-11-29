Aniela Tudor a avut o evoluție remarcabilă în finalele pe aparate, desfășurate duminică, în cadrul celei de-a 27-a ediții a turneului internațional de gimnastică artistică feminină pentru junioare.
Sportiva română a câștigat finala la bârnă, cu 12,600 puncte, devansând-o pe franțuzoaica Maiana Heidmann, care a obținut 12,500 puncte. La sărituri, Tudor a încheiat pe poziția a doua, cu media de 12,733 puncte, după belgianca Léana Makasi (12,766 puncte).
O altă reprezentantă a României, Alexandra Nica, a obținut două clasări pe podium. Ea a câștigat medalia de argint la paralele, cu 11,900 puncte, și a încheiat pe locul al treilea la sol, cu 11,966 puncte, la egalitate cu franțuzoaica Mélayna Legrand.
Un alt rezultat important a fost obținut în competiția pe echipe, unde România și Ungaria au format o reprezentativă comună, potrivit formatului special al turneului, în care gimnaste din două țări sunt reunite în aceeași echipă.
Formația România-Ungaria a acumulat 93,781 puncte și a încheiat pe locul al doilea. Victoria a revenit echipei formată din sportive din Țările de Jos și Franța, cu 96,149 puncte, în timp ce pe poziția a treia s-a clasat o formația federației belgiene, cu 93,532 puncte.
În concursul individual compus, desfășurat sâmbătă, Aniela Tudor s-a clasat pe locul al patrulea, cu 46,550 puncte, în timp ce Alexandra Nica a ocupat poziția a 12-a, cu 43,850 puncte.
Top Gym 2026 a reunit 24 de gimnaste din opt țări.