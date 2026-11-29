Liverpool a început foarte bine și a deschis scorul după numai cinci minute. Florian Wirtz a recuperat mingea după o degajare greșită a defensivei gazdelor și i-a pasat lui Dominik Szoboszlai, care a finalizat spectaculos, cu exteriorul piciorului drept, trimițând mingea în colțul de jos al porții apărate de Jordan Pickford.

Everton a reacționat și a restabilit egalitatea în minutul 25. Kiernan Dewsbury-Hall a executat o lovitură liberă din partea dreaptă, iar Jeremie Frimpong, aflat sub presiunea fundașului Jake O’Brien, a încercat să respingă mingea, dar a deviat-o în propria poartă. Fundașul revenise în echipa de start a lui Liverpool pentru prima dată într-un meci de campionat din luna august.

După golul egalizator, Everton a prins curaj și a început să pună presiune pe apărarea adversă. Liverpool a avut însă și ea ocazii importante înainte de pauză. Florian Wirtz a fost aproape de gol după o acțiune rapidă, dar șutul său a fost respins de Pickford. La scurt timp, Alexander Isak a ratat o oportunitate importantă, trimițând pe lângă poartă din apropiere, după o centrare venită de la Frimpong.

În repriza secundă, Everton a avut mai multe ocazii de a prelua conducerea. Kiernan Dewsbury-Hall a fost blocat de fundașul Jeremy Jacquet după o pasă venită de la Jack Grealish, iar în minutul 72 un alt șut al mijlocașului englez a fost deviat de coechipierul său Thierno Barry.

Liverpool a încercat să dea lovitura pe final. Virgil van Dijk a trimis cu capul peste poartă după un corner executat de Szoboszlai, iar Alexander Isak a mai irosit o șansă importantă în ultimele minute.

Portarul lui Everton, Jordan Pickford, a avut și el o intervenție decisivă în finalul întâlnirii, când a respins cu pumnul o lovitură de cap expediată de Ronald Araujo.

Iraola: Nu putem fi mulțumiți cu un singur punct

Antrenorul lui Liverpool, Andoni Iraola, a declarat după meci că rezultatul nu este unul satisfăcător, în condițiile în care consideră că echipa sa a fost mai aproape de victorie.

„Nu cred că este un rezultat bun pentru noi. Este mai bine decât nimic, dar am fost echipa mai aproape de victorie și am avut cele mai bune ocazii. Nu putem fi pe deplin mulțumiți cu un singur punct”, a afirmat tehnicianul.

Iraola a pus rezultatul și pe seama lipsei de precizie la finalizare.

„Per ansamblu, nu a fost un meci strălucit pentru niciuna dintre echipe. Majoritatea derby-urilor sunt așa. Am avut totuși situații bune de a marca, dar finalizarea nu a fost suficient de precisă”, a spus antrenorul.

Florian Wirtz continuă seria de contribuții decisive

Germanul Florian Wirtz a ajuns la nouă contribuții directe la goluri (patru goluri și cinci pase decisive) în ultimele 11 apariții pentru Liverpool, în toate competițiile. De la începutul acestei serii, pe 14 octombrie, niciun alt fotbalist din Premier League nu a avut mai multe contribuții directe la goluri.

De asemenea, mijlocașul maghiar Dominik Szoboszlai a înscris sau a oferit o pasă decisivă în patru meciuri consecutive pentru Liverpool, în toate competițiile. Este prima dată când reușește o asemenea serie de la transferul la club.

Autogolul lui Frimpong a fost doar al treilea autogol înscris de un jucător al lui Liverpool într-un derby Merseyside din Premier League. Precedentele au fost bifate de Neil Ruddock, în octombrie 1997, și Sami Hyypiä, în octombrie 2007. În întreaga istorie a confruntărilor de campionat dintre cele două echipe, un autogol nu mai fusese înregistrat din octombrie 2012, când Leighton Baines a înscris în propria poartă.

Remiza de pe Hill Dickinson Stadium a fost al 71-lea rezultat de egalitate din istoria derby-ului Merseyside.

Liverpool rămâne pe locul al patrulea

În urma remizei, Liverpool a acumulat 22 de puncte în 12 etape și ocupă locul al patrulea în clasamentul Premier League. Echipa lui Iraola a ratat posibilitatea de a urca pe poziția secundă, în condițiile în care o victorie ar fi dus-o la 24 de puncte.

Everton a ajuns la 17 puncte și a urcat provizoriu pe locul al optulea.