Partida s-a disputat în condiții dificile, după ce orașul Galați a fost afectat de ninsori. Organizatorii și voluntarii au curățat terenul de stratul de aproximativ cinci centimetri de zăpadă depus cu o zi înainte, însă urmele vremii de iarnă au rămas vizibile pe suprafața de joc și în tribune.

Oțelul a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 17. După o lovitură de colț, Paulino a reluat cu capul, mingea a ajuns la Frunză, care i-a pasat lui Paul Iacob, iar fundașul a înscris cu un șut puternic, cu piciorul stâng, la colțul scurt.

Gălățenii au fost aproape să își dubleze avantajul în minutul 32, când Joao Paulino a reluat din prima o centrare venită din partea dreaptă, însă mingea a trecut puțin peste poarta apărată de Rosa.

UTA a încercat să revină după pauză și a avut două oportunități prin Tzionis și Abdallah, care au șutat de la distanță, fără să îl învingă însă pe portarul Dur-Bozoancă. Arădenii nu au reușit să găsească soluții pentru a desface apărarea gazdelor.

Oțelul a mai amenințat poarta adversă prin Patrick, în finalul întâlnirii, după care s-a concentrat pe apărarea avantajului. Gălățenii au rezistat presiunii oaspeților și au păstrat rezultatul de 1-0 până la final.

Victoria este prima obținută de Oțelul cu Rui Duarte pe banca tehnică, după o serie de trei egaluri și trei înfrângeri. Totodată, formația gălățeană nu mai câștigase în campionat din 24 august, când se impusese tot cu 1-0, în fața lui FC Argeș.

În urma acestui rezultat, Oțelul a acumulat 16 puncte și ocupă locul 14 în clasamentul Superligii, în timp ce UTA rămâne pe poziția a 12-a, cu 18 puncte.