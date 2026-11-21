Gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Ștefan Dražić. Oțelul a restabilit egalitatea în minutul 31, prin Pedro Nuno.

CFR Cluj a revenit în avantaj în minutul 44, când Andrei Cordea a transformat o lovitură de pedeapsă acordată de arbitrul Istvan Kovacs.

Imediat după gol, în minutul 45, Miguel Silva a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, lăsând Oțelul în inferioritate numerică.

La două minute după pauză, Andrei Cordea a înscris din nou, ducând scorul la 3-1 pentru formația pregătită de Marius Șumudică.

În minutul 62, Istvan Kovacs l-a eliminat și pe Renato Pantalon, după al doilea cartonaș galben, restabilind egalitatea numerică.

Oțelul Galați a redus din diferență în minutul 86, prin João Paulino, însă formația antrenată de Rui Duarte nu a mai reușit să egaleze.

În urma victoriei, CFR Cluj a acumulat 22 de puncte și ocupă locul 8 în clasamentul Superligii, după 16 meciuri disputate. Oțelul Galați rămâne pe poziția a 14-a, cu 13 puncte.