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CFR Cluj și Universitatea Craiova, remiză în ultima etapă a turului din Superliga. Campioana en-titre urcă pe primul loc în clasament

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate partida disputată în deplasare cu CFR Cluj, în etapa a 15-a din Superliga, ultima din tur. Deși nu a reușit să câștige, campioana en-titre a revenit pe primul loc în clasament, profitând de înfrângerea suferită de Dinamo în această etapă.
CFR Cluj și Universitatea Craiova, remiză în ultima etapă a turului din Superliga. Campioana en-titre urcă pe primul loc în clasament
sursă foto: ALECSANDRU BRAICU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 nov. 2026, 21:27, Sport
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Partida disputată în Gruia, în etapa a 15-a, duminică seară, s-a încheiat cu scorul de 0-0, deși Universitatea Craiova a avut mai multe ocazii importante și a dominat în special partea secundă.

Meciul a început cu o ocazie importantă pentru gazde. În minutul 6, Nalic a reluat cu capul spre poartă, însă Laurențiu Popescu a intervenit și a respins.

Universitatea Craiova a replicat prin Assad Al Hamlawi, care a trecut de doi adversari și a trimis puțin peste transversală. Cea mai mare oportunitate a primei părți de joc i-a aparținut însă lui Lameira. Fotbalistul oltenilor a șutat din apropiere, dar Octavian Vâlceanu a avut o intervenție excelentă și a păstrat scorul egal.

După pauză, formația din Bănie a preluat controlul jocului și a încercat să găsească drumul către gol. David Matei a testat portarul clujenilor în minutul 51, cu un șut de la distanță, iar Pantalon a reluat cu capul puțin pe lângă poartă, după un corner.

Cea mai mare ocazie a reprizei secunde a venit în minutul 84. Vladimir Screciu a șutat puternic din afara careului, însă Vâlceanu a intervenit din nou și a salvat-o pe CFR Cluj.

Portarul gazdelor a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai partidei, reușind să păstreze poarta intactă în fața unei echipe care a avut numeroase oportunități.

Universitatea Craiova nu a putut conta pe Ștefan Baiaram, plecat de urgență pentru a fi alături de tatăl său.

Dinamo și Rapid, pași greșiți în duelul cu Universitatea Craiova

Dinamo a ratat șansa de a-și consolida poziția de lider după înfrângerea suferită vineri, pe terenul lui FC Argeș. Piteștenii s-au impus cu 2-1 și au obținut trei puncte importante, în timp ce bucureștenii au rămas cu 33 de puncte.

Nici Rapid nu a profitat. Giuleștenii au remizat, scor 1-1, în deplasare, cu Farul Constanța, și au ajuns la 31 de puncte.

Echipa lui Filipe Coelho a profitat, astfel, de rezultatele rivalelor la titlu. Universitatea Craiova a ajuns la 33 de puncte și a depășit-o pe Dinamo în clasament, grație golaverajului mai bun: 34-10, față de 32-11. Rapid completează podiumul, cu 31 de puncte.

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