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FCSB, învinsă de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională în ultima etapă a turului sezonului regulat din Superliga

FCSB a pierdut pe teren propriu în fața formației Corvinul Hunedoara, sâmbătă seară, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii, ultima a turului sezonului regulat. Grație succesului, Corvinul a depășit pe FCSB în clasament.
FCSB, învinsă de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională în ultima etapă a turului sezonului regulat din Superliga
Petre Apostol
07 nov. 2026, 22:34, Sport
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Prima parte a jocului a fost echilibrată, cu ocazii de ambele părți, însă Corvinul a reușit să deschidă scorul în minutul 41.

Hunedorenii au surprins apărarea gazdelor, iar Roger Junio a inițiat acțiunea și i-a pasat lui Andrej Fabry. Slovacul a preluat și a șutat cu piciorul stâng din afara careului, învingându-l pe Ștefan Târnovanu.

FCSB a încercat să reacționeze, însă nu a găsit soluții pentru a restabili egalitatea până la pauză.

Gazdele au fost nevoite să efectueze și o schimbare în minutul 35, după ce fundașul dreapta Ronny Labonne a acuzat probleme musculare. În locul său a intrat Joao Paulo.

FCSB a forțat egalarea, dar Corvinul a rezistat

La pauză, Laurențiu Reghecampf a efectuat două modificări, trimițându-i pe teren pe Alexandru Stoian și Dennis Politic, în locul lui David Miculescu și Aymen Boutoutaou.

FCSB a încercat să pună presiune pe defensiva adversă, iar în minutul 58 a avut o ocazie importantă prin Denis Drăguș, al cărui șut a fost blocat de portarul Frânculescu.

Două minute mai târziu, Corvinul a fost aproape să își dubleze avantajul. Nicolae Pîrvulescu a scăpat singur cu Târnovanu, însă portarul roș-albaștrilor a intervenit și a împiedicat golul.

În continuare, gazdele au căutat egalarea prin Drăguș, Muhar și Korenica, dar defensiva hunedoreană a rezistat.

Pe final, FCSB a continuat să atace, însă nu a reușit să găsească drumul spre gol. Nici șuturile lui Dawa și Drăguș nu au schimbat tabela, iar Corvinul a plecat de pe Arena Națională cu toate cele trei puncte.

FCSB venea după înfrângerea cu Universitatea Cluj, bifând două eșecuri consecutive. Corvinul a continuat forma bună arătată în etapa precedentă, când a învins FC Argeș cu 2-0.

Rezultatul de pe Arena Națională schimbă raportul de puncte dintre cele două formații. Corvinul ajunge la 22 de puncte, urcă pe locul 7 în Superliga, depășind chiar pe FCSB, care rămâne cu 21 de puncte după 15 etape.

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