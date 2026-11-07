Surpriză uriașă în Premier League. Manchester City, învinsă de Nottingham Forest. Arsenal egalează un record

Manchester City a plecat fără puncte de pe City Ground, sâmbătă seară, unde Nottingham Forest a obținut o victorie importantă în lupta pentru evitarea retrogradării în Premier League. Gazdele au deschis scorul în minutul 6, prin Jair Cunha, care a profitat de o eroare a lui Josko Gvardiol și a înscris după o acțiune individuală.

În minutul 18, Liam Delap a majorat avantajul formației pregătite de Oliver Glasner. Atacantul a pornit din propria jumătate, a pătruns printre fundașii Rúben Dias și Marc Guéhi și l-a învins pe Gianluigi Donnarumma cu un șut puternic.

Manchester City a revenit în joc în minutul 52, când Rayan Cherki a înscris cu un șut din voleu, de la marginea careului, după o minge respinsă de apărarea gazdelor.

Speranțele echipei lui Enzo Maresca au fost însă spulberate în minutul 73. Liam Delap a reușit dubla cu un șut spectaculos cu piciorul stâng, după o acțiune rapidă inițiată de Morgan Gibbs-White, stabilind scorul final, 3-1.

Pentru Nottingham Forest, victoria are o importanță deosebită. Echipa se afla înaintea partidei în zona retrogradării și nu mai marcase pe teren propriu de 510 minute. Succesul cu City a fost primul gol acasă al formației în campionat după o perioadă îndelungată și a scos-o de pe ultimele trei poziții ale clasamentului, ajungând pe locul 16.

De cealaltă parte, Manchester City înregistrează a treia înfrângere consecutivă în Premier League, după ce începuse sezonul cu șapte victorii la rând. Echipa rămâne cu 21 de puncte, la șase în spatele liderului Arsenal.

Arsenal egalează propriul record după victoria cu Hull

Arsenal a profitat de pasul greșit al principalei rivale la titlu și a învins Hull City cu 1-0, pe Emirates Stadium. Singurul gol al întâlnirii a fost înscris de căpitanul Martin Ødegaard, în minutul 72.

Londonezii au avut dificultăți în fața unei echipe Hull bine organizate defensiv, iar prima repriză s-a încheiat fără goluri. Gazdele au avut câteva oportunități importante, inclusiv prin Kai Havertz și Christos Tzolis, însă nu au reușit să deschidă scorul.

Arsenal a solicitat și o lovitură de la 11 metri în finalul primei reprize, după ce Nobel Mendy l-a tras de tricou pe Havertz în careu. Arbitrul a fost trimis să revadă faza, însă penalty-ul nu a fost acordat, deoarece atacantul german se afla în poziție de ofsaid.

Golul victoriei a venit în partea secundă. Portarul lui Hull, Konstantinos Tzolakis, a respins șutul lui Noni Madueke, iar Ødegaard a fost cel mai rapid la mingea revenită și a trimis-o în plasă.

Succesul este al cincilea consecutiv pentru Arsenal în campionat și al nouălea din primele zece etape. Echipa lui Mikel Arteta a ajuns la 27 de puncte din 30 posibile, egalând cel mai bun bilanț al clubului după primele zece etape din Premier League, realizat anterior în sezonul 2022-2023.

Arsenal, campioana en-titre, a marcat 15 goluri și a primit doar cinci în primele zece partide și conduce clasamentul.

Leeds învinge Tottenham, Fulham și Newcastle termină la egalitate

În celelalte partide disputate sâmbătă, Leeds United a obținut o victorie importantă, scor 1-0, în fața lui Tottenham. Golul a fost marcat de Noah Okafor, în minutul 79, la numai 97 de secunde după ce intrase pe teren.

Succesul pune capăt unei serii de cinci meciuri fără victorie pentru Leeds și întrerupe seria de trei victorii consecutive a londonezilor. Partida a fost marcată și de o fază controversată din prima repriză, când fundașul Jayden Bogle a scăpat de eliminare după o intrare asupra lui Mathys Tel, care a fost ulterior nevoit să părăsească terenul accidentat.

Fulham și Newcastle United au remizat, scor 1-1, într-un meci decis în ultimele zece minute. Jacob Murphy a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 80, cu un șut spectaculos, însă Rodrigo Muniz a egalat trei minute mai târziu, cu o execuție din apropiere.