Haaland, apt pentru meciul cu Aston Villa. Cherki, lăudat de antrenorul lui Manchester City

„Erling este singurul disponibil 100%. În cazul celorlalți trei, trebuie să așteptăm antrenamentul de astăzi”, a declarat Maresca joi în conferința de presă organizată înaintea deplasării la Aston Villa.

Tehnicianul a făcut referire la Nico O’Reilly, Mateo Kovačić și Matheus Nunes, care vor fi evaluați după ultimul antrenament.

Haaland a fost menajat marți, în victoria cu 5-1 împotriva lui AEK Atena, din Liga Campionilor, după ce acuzase o problemă fizică. Atacantul norvegian, care a înscris deja 12 goluri în acest sezon, este însă pregătit pentru partida de sâmbătă.

Manchester City încearcă să își prelungească seria de victorii în campionat, după ce a câștigat primele șapte meciuri din Premier League și conduce clasamentul, cu trei puncte în fața lui Arsenal.

Maresca: „Vrem mai mult”

Tehnicianul italian s-a declarat mulțumit de startul echipei sale.

„Starea de spirit este foarte bună. Suntem mulțumiți de începutul nostru, dar ne dorim și mai multe victorii. Suntem fericiți în acest moment, însă vrem mai mult”, a afirmat Maresca.

Întrebat dacă Manchester City poate lupta pentru titlul de campioană, antrenorul a insistat că este prea devreme pentru concluzii definitive.

„Am câștigat șapte meciuri la rând, dar vrem mai mult. Vom vedea de la meci la meci”, a spus acesta, adăugând că numărul partidelor rămase este prea mare pentru a exclude deja alte echipe din cursa pentru titlu.

Următorul adversar, Aston Villa, a câștigat miercuri cu 3-1 împotriva echipei Viking, în Liga Campionilor, și traversează o perioadă bună. Maresca a avertizat că deplasarea va fi dificilă și l-a elogiat pe omologul său, Unai Emery.

„Am un respect enorm pentru Unai. A făcut o treabă foarte bună la toate cluburile la care a fost și este un antrenor fantastic”, a declarat italianul.

Despre adversarul de sâmbătă, acesta a adăugat: „Este o echipă foarte bună. Îi poți recunoaște stilul și poți vedea clar ce își dorește. Este foarte intensă fără minge, are o stare de spirit bună și câștigă meciuri. Sunt absolut sigur că va fi o partidă dificilă”.

Cherki, „unul dintre cei mai buni jucători din Europa”

Maresca a vorbit și despre forma mijlocașului ofensiv Rayan Cherki, care a înscris de șase ori și a oferit două pase decisive în primele 11 apariții din toate competițiile.

Francezul a marcat și în victoria cu 5-1 împotriva lui AEK Atena, după ce reușise un gol spectaculos și în partida de campionat cu Liverpool.

„Rayan, în acest moment, este unul dintre cei mai buni jucători din Europa atunci când se află în poziția potrivită”, a afirmat Maresca.

„Când reușim să-l găsim între linii, este întotdeauna periculos. Golul din meciul de marți și cel împotriva lui Liverpool sunt destul de asemănătoare”, a explicat antrenorul, care și-ar dori ca Cherki să rămână mai aproape de poarta adversă, astfel încât coechipierii să îl poată găsi în zonele în care este cel mai eficient.

Maresca a precizat că nu vrea să limiteze libertatea de joc a mijlocașului.

„În privința golurilor și paselor decisive, face o treabă fantastică. În poziția potrivită, este foarte important. Îi place să aibă mingea și nu vreau să-i elimin această parte a jocului”, a spus tehnicianul.

City vrea să primească mai puține goluri

Deși Manchester City a marcat 33 de goluri în 11 meciuri disputate în Premier League, Liga Campionilor și Cupa Ligii, Maresca consideră că echipa mai are de lucrat la organizarea defensivă.

„Trebuie să găsim echilibrul potrivit între a marca și a primi goluri. Marcăm multe goluri, dar sunt sigur că putem să ne îmbunătățim. Este un bilanț bun, însă există întotdeauna lucruri pe care le putem face mai bine”, a afirmat italianul.

„Faptul că marcăm multe goluri înseamnă că ne creăm multe ocazii. În majoritatea meciurilor în care înscriem patru sau cinci goluri, ne creăm numeroase oportunități. Acum trebuie să încercăm să reducem numărul golurilor primite”, a adăugat antrenorul.

Manchester City va juca împotriva lui Aston Villa sâmbătă, de la ora 14:30, pe Villa Park, în încercarea de a-și păstra parcursul perfect în campionat.