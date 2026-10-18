Apetitul pentru goluri al lui Erling Haaland nu cunoaște limite. Manchester City obține a șaptea victorie consecutivă în Premier League după meciul cu Ipswich

Manchester City s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Ipswich Town, sâmbătă, într-un meci din Premier League.

Erling Haaland a fost omul decisiv, cu două goluri, în timp ce Phil Foden a contribuit și el la succesul gazdelor, notează Al Jazeera.

Gazdele au început în forță și au deblocat tabela în minutul 19, când Phil Foden a finalizat pasa venită de la Jérémy Doku.

Însă, bucuria celor de la Manchester City nu a durat mult. Doar două minute mai târziu, Daizen Maeda a restabilit egalitatea pentru Ipswich, profitând de o fază în care defensiva gazdelor a fost surprinsă.

Manchester City a revenit în avantaj în minutul 34. Mateo Kovacic a construit faza ofensivă, iar Erling Haaland a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap, stabilind scorul pauzei, 2-1.

În repriza secundă, Manchester City a continuat să controleze jocul și și-a mărit avantajul în minutul 69. Haaland a primit o pasă excelentă de la Iliman Ndiaye și a marcat cel de-al doilea său gol pentru scorul de 3-1.

Norvegianul a fost aproape să-și completeze hat-trick-ul, însă intervenția VAR a anulat un gol al acestuia pentru o poziție de ofsaid în construcția fazei.

Ipswich nu a renunțat la luptă și a redus diferența în minutul 90, când Zian Flemming a marcat cel de-al doilea gol pentru Ipswich.

Pe lângă cele două goluri marcate împotriva lui Ipswich, Erling Haaland a atins o bornă remarcabilă: 100 de goluri fără penalty în Premier League. A reușit această performanță în numai 139 de apariții, potrivit sursei citate.

Totuși, victoria a venit și cu motive de îngrijorare pentru gazde. Haaland a părăsit terenul șchiopătând după fluierul final, iar situația sa medicală urma să fie evaluată de staff-ul echipei.