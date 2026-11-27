„Erling este un învingător. Este normal să nu fie mulțumit când nu câștigăm meciuri, dar nu este vorba doar despre Erling, ci despre toată lumea. În urmă cu doar câteva săptămâni juca extraordinar. Acum este trist și sunt și eu trist pentru că nu câștigăm meciuri, dar aceasta este meseria noastră. Asta înseamnă fotbalul”, a declarat Enzo Maresca, vineri, în conferința de presă premergătoare confruntării cu Arsenal, programată duminică, în Premier League.

Haaland și-a exprimat public frustrarea după remiza cu Napoli, scor 2-2, din Liga Campionilor, disputată marți.

Antrenorul a fost întrebat și despre gesturile de nemulțumire ale atacantului norvegian din timpul partidelor.

„Cred că gesticulează la fel și atunci când câștigăm, dar nu primește mingea. Este atacant și trăiește pentru goluri și victorii. Dacă nu marchează sau dacă echipa nu câștigă, este normal să fie nemulțumit. Cu siguranță nu este fericit, dar toți suntem în aceeași situație”, a adăugat tehnicianul.

Maresca a precizat că Haaland se antrenează normal și că nu observă nicio problemă în comportamentul sau atitudinea acestuia.

„A fost bine la antrenamente, normal, așa cum a fost încă din prima zi. În urmă cu două-trei săptămâni dansa pe teren și la antrenamente. Este firesc ca rezultatele să influențeze puțin starea de spirit, dar nu văd nicio problemă în ceea ce îl privește pe Erling”, a afirmat antrenorul.

Haaland, fără gol în ultimele trei partide

Atacantul în vârstă de 26 de ani traversează o perioadă mai puțin productivă, nereușind să înscrie în ultimele trei meciuri ale lui Manchester City, în care a evoluat integral. În ultimele cinci apariții pentru echipa engleză, norvegianul a marcat o singură dată.

După remiza cu Napoli, Haaland a criticat jocul echipei.

„Trebuie să găsim modalități de a controla mai bine jocul și de a evolua la un nivel superior. Nu știu exact ce ne-a lipsit, dar în ultimele meciuri se simte că ceva nu funcționează pe deplin”, a declarat atunci atacantul.

Manchester City, într-o perioadă dificilă înaintea duelului cu Arsenal

Manchester City a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în campionat, după ce a obținut un singur punct în ultimele patru etape de Premier League. Echipa pregătită de Maresca începuse sezonul cu șapte victorii consecutive în campionat.

Formația se află pe locul al treilea, cu 22 de puncte, la egalitate cu Brighton, ocupanta poziției secunde, și la șase puncte în urma liderului Arsenal.

Maresca a explicat că rezultatele mai slabe fac parte dintr-o perioadă de tranziție, după plecarea lui Pep Guardiola și venirea mai multor jucători noi.

„Tranziția necesită timp. Am câștigat șapte meciuri consecutive și probabil toată lumea a crezut că la Manchester City nu există o perioadă de adaptare. Dar am spus de multe ori că nu sunt magician. Sunt opt sau nouă jucători noi, iar antrenorul este și el nou. Este nevoie de timp”, a afirmat italianul.

Confruntarea cu Arsenal, programată duminică, 29 noiembrie, de la ora 18:30, este un test important pentru formația din Manchester, care încearcă să reducă diferența față de liderul campionatului.

În paralel, clubul se află în continuare în centrul atenției în urma cazului privind încălcarea regulilor financiare ale Premier League. O comisie independentă a constatat 114 încălcări, însă Manchester City contestă verdictul și a formulat apel.

Erling Haaland are contract cu Manchester City până în 2034.