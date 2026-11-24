Manchester City și Napoli au încheiat la egalitate, scor 2-2, partida disputată marți seara, pe stadionul Etihad, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor, arbitrată de românul Istvan Kovacs. Formația italiană a condus de două ori, însă englezii au revenit de fiecare dată, golul egalizator fiind înscris de Rayan Cherki.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși Manchester City a avut o posesie superioară și a încercat să controleze jocul. Napoli s-a apărat organizat și a căutat să profite de spațiile lăsate de gazde, punând probleme prin Scott McTominay și Matteo Politano.

Italienii au deschis scorul în minutul 55, prin Rasmus Højlund, care a profitat de o recuperare a echipei sale și a finalizat pentru 1-0.

Manchester City a reacționat, iar egalarea a venit în minutul 67. Introdus pe parcursul reprizei secunde, Jérémy Doku a contribuit la schimbarea ritmului ofensiv al gazdelor, iar Ayyoub Bouaddi a înscris cu un șut din prima, după o fază construită în urma unui corner scurt.

Napoli nu a renunțat la ofensivă și a revenit în avantaj în minutul 76. Noa Lang a finalizat cu un voleu centrarea trimisă de Matteo Politano, după o acțiune pregătită de Leonardo Spinazzola.

Cherki a adus egalarea pentru City

Manchester City a evitat înfrângerea în minutul 86, când Rayan Cherki a înscris pentru 2-2, după presiunea exercitată de gazde în finalul întâlnirii. Înaintea egalării, Joško Gvardiol lovise bara, iar englezii au continuat să caute golul victoriei până la final.

Partida a avut și o încărcătură emoțională specială pentru Kevin De Bruyne. Belgianul, care a evoluat mai mulți ani pentru Manchester City și a contribuit la câștigarea mai multor trofee importante, a revenit pe Etihad în tricoul lui Napoli și a fost întâmpinat cu aplauze de suporterii fostei sale echipe.

Manchester City are acum 10 puncte și se menține în Top 8, în vreme ce Napoli are doar patru puncte, încercând să se califice în faza eliminatorie a competiției.

Arsenal – Borussia Dortmund 1-1

Arsenal a început mai bine partida de la Londra și a deschis scorul în minutul 10, prin Viktor Gyökeres. Atacantul suedez a trimis un șut puternic de la aproximativ 25 de metri, mingea ajungând în poartă după o execuție dificil de oprit pentru portarul Gregor Kobel.

Formația pregătită de Mikel Arteta a controlat prima repriză și a avut mai multe oportunități de a-și majora avantajul, însă nu a reușit să transforme superioritatea în alte goluri.

Borussia Dortmund a revenit mai bine de la vestiare și a restabilit egalitatea în minutul 55. Maximilian Beier a finalizat o acțiune pornită de Kouakou Joane Gadou, care a avansat prin centrul terenului și i-a oferit pasa decisivă colegului său. Beier a pătruns spre interior și a trimis mingea în colțul porții apărate de Kepa Arrizabalaga.

Dortmund a fost aproape să preia conducerea în minutul 68, când Jobe Bellingham a înscris după o respingere a portarului Kepa, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Arsenal a forțat golul victoriei în final, iar Declan Rice a lovit bara în minutul 84. Viktor Gyökeres a avut și el o ocazie importantă, însă lovitura sa de cap din apropierea porții a trecut pe lângă țintă.

Cele două echipe nu au mai înscris, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Arsenal a ajuns la 11 puncte, în timp ce Borussia Dortmund a acumulat zece puncte după primele cinci etape.

Real Madrid – PSV Eindhoven 5-1

Real Madrid a obținut o victorie categorică în fața formației PSV Eindhoven, după ce a fost condusă în prima repriză. Dennis Man a fost rezervă neutilizată la PSV.

Neerlandezii au început curajos partida de pe Santiago Bernabéu și au deschis scorul în minutul 32, prin Ivan Perišić, care a transformat o lovitură de la 11 metri acordată după intervenția VAR, în urma unui fault comis de Aurélien Tchouaméni asupra lui Sven Mijnans.

Madrilenii au schimbat complet evoluția partidei după pauză. Federico Valverde a egalat în minutul 50, iar Jude Bellingham a adus gazdele în avantaj în minutul 60. Kylian Mbappé a majorat diferența în minutul 64.

Real Madrid a continuat să înscrie și în ultima parte a întâlnirii, impunându-se cu 5-1 și obținând trei puncte importante în lupta pentru calificarea directă în optimile de finală.

Formația pregătită de Jose Mourinho a preluat conducerea în clasament, menținându-se perfectă, cu 15 puncte din 15 posibile.

Celelalte rezultate ale serii

Como – AEK Atena 1-0. Formația italiană a obținut victoria prin golul marcat de Luis Milla, în minutul 57, cu un șut spectaculos de la aproximativ 25 de metri. Gazdele avuseseră anterior și o lovitură de la 11 metri, ratată de Lucas Da Cunha. La AEK, Răzvan Marin a fost integralist și a primit cartonaș galben în minutul 76.

Feyenoord – FC Porto 0-1. Portughezii au marcat încă din minutul 2, prin autogolul lui Oussama Targhalline. Feyenoord a egalat în minutul 87 prin Nacho Ferri, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR.

RB Leipzig – Lens 3-1. Germanii au început în forță și s-au desprins rapid prin golurile lui David Raum (6) și Antonio Nusa (9). Matthieu Udol a redus diferența pentru francezi în minutul 58, însă Leipzig a păstrat avantajul și a mai înscris o dată până la final, prin Nusa (90+4).

Slovan Bratislava – Real Betis 0-2. Spaniolii au câștigat în deplasare printr-o dublă a lui Cucho Hernandez, care a înscris cu capul în minutele 43 și 57.

În primele meciuri ale zilei, Galatasaray a învins pe Aston Villa, iar Bodo/Glimt a trecut de LASK Linz.