Vicecampioana României a avut o primă repriză dificilă, în care a fost condusă la o diferență de șapte goluri, și nu a reușit să recupereze întregul handicap, deși a avut o evoluție mai bună după pauză.
Alexandru Tărîță a fost principalul marcator al echipei buzoiene, cu opt goluri din nouă aruncări, în timp ce Claudiu Lazurca a înscris de cinci ori, iar Nemanja Grbovic a contribuit cu patru reușite. Zanas Virbauskas și Mihajlo Mitic au marcat câte trei goluri.
De partea spaniolilor, Pablo Urdangarin a avut o prestație excelentă, înscriind 12 goluri din 19 aruncări. Marcos Fis a marcat de șase ori, iar Ferran Castillo Oliveras a încheiat partida cu cinci reușite.
HC Buzău a început bine partida și a condus cu 5-2 după primele patru minute, prin reușitele lui Daniel Susanu, Ionuț Broască, Mihajlo Mitic și Zanas Virbauskas.
Formația spaniolă a revenit însă rapid, a egalat la 8-8 în minutul 10 și a preluat conducerea. Buzoienii au început să comită mai multe greșeli în atac, iar Granollers a profitat de fiecare oportunitate pentru a se distanța.
Oaspeții au ajuns la 17-10, iar la pauză conduceau cu 22-15, după un gol marcat de Marcos Fis chiar în ultima secundă a primei reprize.
După pauză, Granollers și-a mărit avantajul la nouă goluri, 28-19, în minutul 36, iar ulterior s-a desprins chiar la 30-21.
HC Buzău nu a renunțat și a început să reducă din diferență, în special prin Alexandru Tărîță, Claudiu Lazurca și Nemanja Grbovic. Gazdele au reușit să se apropie treptat, iar în minutul 58 scorul era de 34-36.
În ultimele două minute, formația spaniolă a rezistat presiunii și a păstrat avantajul până la final, obținând victoria cu 36-34.
Potrivit statisticilor, ambele echipe au avut o eficiență de 63% la aruncări. Buzoienii au încheiat partida cu 54 de aruncări și 34 de goluri, în timp ce Granollers a înscris de 36 de ori din 57 de încercări. O diferență importantă s-a înregistrat la greșelile tehnice: HC Buzău a avut 18, față de 11 ale adversarilor.
În urma acestui rezultat, HC Buzău rămâne cu un singur punct în Grupa E, după un egal și patru înfrângeri, și a ieșit calculele pentru calificarea în play-off. În celelalte partide disputate anterior, vicecampioana României a remizat cu Águas Santas Milaneza, scor 30-30, și a pierdut în fața lui Granollers, 31-37, respectiv SG Flensburg-Handewitt, 27-36 și 31-33.
În cealaltă confruntare a etapei a cincea, SG Flensburg-Handewitt a învins-o pe Águas Santas Milaneza cu 33-21.
HC Buzău va disputa ultimul meci din faza grupelor pe 1 decembrie, în deplasare, împotriva formației portugheze Águas Santas Milaneza.
Primele două clasate din fiecare dintre cele opt grupe se califică în play-off-ul competiției. Fraikin BM Granollers și SG Flensburg-Handewitt și-au asigurat deja continuarea parcursului european, duelul direct din ultima rundă urmând să decidă învingătoarea grupei.