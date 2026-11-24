Vicecampioana României a avut o primă repriză dificilă, în care a fost condusă la o diferență de șapte goluri, și nu a reușit să recupereze întregul handicap, deși a avut o evoluție mai bună după pauză.

Alexandru Tărîță a fost principalul marcator al echipei buzoiene, cu opt goluri din nouă aruncări, în timp ce Claudiu Lazurca a înscris de cinci ori, iar Nemanja Grbovic a contribuit cu patru reușite. Zanas Virbauskas și Mihajlo Mitic au marcat câte trei goluri.

De partea spaniolilor, Pablo Urdangarin a avut o prestație excelentă, înscriind 12 goluri din 19 aruncări. Marcos Fis a marcat de șase ori, iar Ferran Castillo Oliveras a încheiat partida cu cinci reușite.

Granollers a controlat prima repriză

HC Buzău a început bine partida și a condus cu 5-2 după primele patru minute, prin reușitele lui Daniel Susanu, Ionuț Broască, Mihajlo Mitic și Zanas Virbauskas.

Formația spaniolă a revenit însă rapid, a egalat la 8-8 în minutul 10 și a preluat conducerea. Buzoienii au început să comită mai multe greșeli în atac, iar Granollers a profitat de fiecare oportunitate pentru a se distanța.

Oaspeții au ajuns la 17-10, iar la pauză conduceau cu 22-15, după un gol marcat de Marcos Fis chiar în ultima secundă a primei reprize.

Buzoienii au revenit în repriza secundă, dar nu au evitat înfrângerea

După pauză, Granollers și-a mărit avantajul la nouă goluri, 28-19, în minutul 36, iar ulterior s-a desprins chiar la 30-21.

HC Buzău nu a renunțat și a început să reducă din diferență, în special prin Alexandru Tărîță, Claudiu Lazurca și Nemanja Grbovic. Gazdele au reușit să se apropie treptat, iar în minutul 58 scorul era de 34-36.

În ultimele două minute, formația spaniolă a rezistat presiunii și a păstrat avantajul până la final, obținând victoria cu 36-34.

Potrivit statisticilor, ambele echipe au avut o eficiență de 63% la aruncări. Buzoienii au încheiat partida cu 54 de aruncări și 34 de goluri, în timp ce Granollers a înscris de 36 de ori din 57 de încercări. O diferență importantă s-a înregistrat la greșelile tehnice: HC Buzău a avut 18, față de 11 ale adversarilor.

Buzău mai are un singur meci în grupă

În urma acestui rezultat, HC Buzău rămâne cu un singur punct în Grupa E, după un egal și patru înfrângeri, și a ieșit calculele pentru calificarea în play-off. În celelalte partide disputate anterior, vicecampioana României a remizat cu Águas Santas Milaneza, scor 30-30, și a pierdut în fața lui Granollers, 31-37, respectiv SG Flensburg-Handewitt, 27-36 și 31-33.

În cealaltă confruntare a etapei a cincea, SG Flensburg-Handewitt a învins-o pe Águas Santas Milaneza cu 33-21.

HC Buzău va disputa ultimul meci din faza grupelor pe 1 decembrie, în deplasare, împotriva formației portugheze Águas Santas Milaneza.

Primele două clasate din fiecare dintre cele opt grupe se califică în play-off-ul competiției. Fraikin BM Granollers și SG Flensburg-Handewitt și-au asigurat deja continuarea parcursului european, duelul direct din ultima rundă urmând să decidă învingătoarea grupei.