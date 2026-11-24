Naționala României a obținut victoria după o repriză secundă mai bună, în care a reușit să întoarcă rezultatul și să gestioneze un final echilibrat.

Cele mai bune marcatoare ale României au fost Eva Kerekes și Mihaela Mihai, cu câte cinci goluri, urmate de Mariam Mohamed și Crina Pintea, fiecare cu patru reușite. S-au mai remarcat Andreea Popa, care a înscris de trei ori, și Diana Lixăndroiu și Cristina Laslo, care au contribuit cu câte două goluri.

De la reprezentativa Angolei s-a remarcat Vilma Nenganga, autoare a 11 goluri din 16 aruncări. Helena Gilda Simao Paulo a înscris patru goluri, iar Juliana Machado și Liliana Venancio au punctat de câte trei ori.

Partida a fost echilibrată încă din prima repriză, în care România a avut dificultăți în organizarea ofensivă și în apărare. După un început bun, în care s-a desprins la 8-6, formația pregătită de Ovidiu Mihăilă a permis adversarelor să revină și să preia conducerea. La pauză, Angola avea avantaj de un gol, 18-17.

În repriza secundă, Naționala României a îmbunătățit jocul defensiv și a profitat mai bine de oportunitățile de contraatac. Andreea Popa și Eva Kerekes au contribuit la revenirea gazdelor, care au reușit să se desprindă la 26-22.

Angola nu a cedat și a revenit în joc, marcând de trei ori consecutiv. Finalul a fost tensionat, iar la scorul de 28-28, Mihaela Mihai a înscris golul decisiv în ultimul minut. Ultima acțiune a oaspetelor s-a încheiat cu o forțare dictată de arbitri, iar România a obținut victoria cu 29-28.

România, mai eficientă în atac

Raportul statistic oficial al partidei arată că România a avut o eficiență mai bună la finalizare, cu 29 de goluri din 47 de aruncări, procentaj de 62%. Angola a înscris de 28 de ori din 49 de încercări, având o eficiență de 57%.

Un avantaj important pentru echipa României a fost jocul pe tranziție. „Tricolorele” au transformat toate cele patru aruncări din contraatac (100%) și nouă dintre cele 11 aruncări din pătrundere (82%).

La capitolul portarilor, Angola a avut un procentaj superior. Marta Alberto a contabilizat 12 intervenții din 40 de aruncări, cu un procentaj de 30%. Pentru România, Diana Ciucă a apărat șase dintre cele 24 de aruncări, iar Bianca Curmenț a avut o intervenție din 11 aruncări. Împreună, portarii României au avut un procentaj de 20%.

În ceea ce privește eficiența ofensivă a echipelor, România a înregistrat 52%, față de 48% pentru Angola.

Două meciuri cu Polonia înainte de Campionatul European

România va mai disputa două partide de verificare împotriva Poloniei, ambele programate la Sala Sporturilor „Horia Demian”: sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 18:00, și duminică, 29 noiembrie, de la ora 13:00.

Campionatul European de handbal feminin, EHF EURO 2026, va avea loc în perioada 3-20 decembrie și va fi organizat de România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

România va evolua în Grupa B, la Cluj-Napoca, alături de Norvegia, Macedonia de Nord și Elveția. „Tricolorele” vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, urmând să întâlnească Macedonia de Nord pe 6 decembrie și Elveția pe 8 decembrie.