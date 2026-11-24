„A fost o discuție foarte, foarte constructivă, așa cum am avut, de fapt, tot timpul. Important este că vrem să vorbim cu Jamal, nu despre Jamal”, a declarat directorul sportiv, citat de agenția germană DPA.

Max Eberl a oferit primele detalii despre întâlnire înaintea deplasării echipei la Lille, pentru meciul din Liga Campionilor.

La discuțiile desfășurate la sediul clubului au participat Max Eberl, președintele Herbert Hainer și directorul executiv Jan-Christian Dreesen, alături de Christian Schmid și Tobias Altschäffl, reprezentanții fotbalistului de la agenția 11WINS.

Întâlnirea a reprezentat primul dialog direct dintre reprezentanții jucătorului și conducerea extinsă a clubului, după controversele apărute în ultimele săptămâni, în urma declarațiilor fostului președinte Uli Hoeness și ale fostului director executiv Karl-Heinz Rummenigge.

Eberl a insistat că obiectivul imediat este ca Musiala să revină pe teren în cele mai bune condiții, după problemele medicale care i-au afectat activitatea în ultimele luni.

„Astăzi a fost vorba, într-adevăr, despre faptul că vrem pur și simplu să-l aducem pe Jamal din nou pe teren, așa cum era înainte de accidentarea musculară suferită în pauza internațională. Aceasta este în acest moment singura sarcină pe care o are Bayern în această privință: să-i oferim încredere lui Jamal, nu să discutăm despre bani sau altceva”, a explicat Eberl.

Controversa privind contractul și salariul lui Musiala

Întâlnirea vine după mai multe declarații publice ale oficialilor lui Bayern privind situația sportivă și financiară a internaționalului german.

Discuțiile au fost declanșate de Uli Hoeness, care a ridicat problema salariului jucătorului și a capacității acestuia de a reveni la nivelul arătat înaintea problemelor medicale. Ulterior, Jan-Christian Dreesen și Karl-Heinz Rummenigge au făcut, la rândul lor, declarații pe această temă.

Rummenigge a sugerat că ar putea fi necesare discuții privind o eventuală ajustare contractuală sau chiar o reducere salarială, în cazul în care Musiala nu va mai putea evolua constant la nivelul său anterior.

Fotbalistul are însă un contract cu Bayern până în vara anului 2030, semnat în februarie 2025. Președintele Herbert Hainer a reafirmat public că înțelegerea va fi respectată de club.

Declarațiile conducerii au atras și reacția sindicatului internațional al fotbaliștilor, FIFPRO, care și-a exprimat îngrijorarea față de presiunea pe care dezbaterea publică privind contractul și starea medicală a jucătorului ar putea să o exercite asupra acestuia în perioada recuperării.

Eberl: „Liniște și încredere”

Directorul sportiv al lui Bayern a vorbit și despre situația medicală a lui Musiala, care a făcut publică în această vară existența unei tulburări neurologice ce poate provoca episoade de pierdere a cunoștinței.

„Am vorbit întotdeauna despre faptul că putem ameliora această problemă. Îl sprijinim în toate modurile în care putem. Asta nu înseamnă însă că nu se poate întâmpla din nou, dar pentru noi a devenit ceva cu care am învățat să gestionăm situația în viața de zi cu zi”, a afirmat Eberl.

În ceea ce privește revenirea fotbalistului la forma sportivă de dinaintea problemelor medicale și a accidentărilor, oficialul german s-a arătat optimist.

Musiala a revenit pe teren vineri, 20 noiembrie, în partida cu FC Koln, încheiată la egalitate, 1-1, după o absență de aproape două luni provocată de o accidentare musculară la coapsă. El a fost introdus pe parcursul jocului și este inclus în planurile echipei pentru deplasarea la Lille.

„Avem sentimentul că poate reuși acest lucru, poate chiar să devină și mai puternic, pentru că ceea ce a trăit în ultimele 17 luni îl poate face pe orice om mai matur și mai puternic. Suntem convinși de asta”, a spus Max Eberl.

Oficialul lui Bayern a încheiat prin a sublinia că jucătorul are nevoie în primul rând de timp pentru a reveni la forma optimă.

„Cel mai important este să aducem liniște în această situație. Liniște pentru Jamal, să-i oferim timpul necesar pentru a redeveni cel de dinainte. Cred că acesta este marele cuvânt-cheie: liniște și încredere”, a conchis directorul sportiv.

Bayern Munchen va juca miercuri, în Franța, cu Lille, într-un meci din etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor.