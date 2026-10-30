Manuel Neuer ratează Der Klassiker. Și antrenorul lui Bayern va lipsi la derby-ul cu Dortmund

Portarul Manuel Neuer, în vârstă de 40 de ani, continuă să aibă dureri la picior, iar Aaron Danks, secundul care îl înlocuiește temporar pe Vincent Kompany, a confirmat absența sa vineri, în cadrul conferinței de presă organizate înaintea confruntării cu Borussia Dortmund. Der Klassiker este programat sâmbătă, pe Allianz Arena, de la ora 19:30.

„Din păcate, meciul vine puțin prea devreme pentru Manuel Neuer. Încă are dureri la picior și trebuie să urmărim cum evoluează situația”, a declarat Aaron Danks.

În absența căpitanului, Bayern va miza din nou pe Jonas Urbig, în vârstă de 23 de ani, care a mai fost utilizat în locul veteranului german în ultimele săptămâni.

Problemele medicale ale lui Neuer persistă de mai mult timp. La jumătatea lunii octombrie, directorul sportiv Max Eberl dezvăluise că portarul avea o acumulare de lichid la nivelul piciorului, o problemă considerată atunci minoră. Disconfortul a continuat însă să-i afecteze disponibilitatea pentru meciuri.

Kimmich ar putea reveni după o perioadă dificilă

O veste mai bună pentru campioana Germaniei este posibilitatea revenirii lui Joshua Kimmich. Mijlocașul a lipsit de la ultimele trei partide ale echipei din cauza unui deces în familie.

Fotbalistul a revenit la baza de pregătire de la Säbener Straße și a efectuat două ședințe individuale. Vineri urma să se antreneze pentru prima dată alături de coechipieri, iar decizia privind includerea sa în lot urma să fie luată după evaluarea stării sale.

Directorul sportiv Max Eberl a transmis că gruparea bavareză îi va oferi tot sprijinul necesar mijlocașului, iar revenirea sa va depinde și de momentul în care acesta se va simți pregătit.

Pe lângă Neuer, Bayern nu se va putea baza nici pe Jamal Musiala, Luis Díaz și Bara Sapoko Ndiaye, accidentați.

Kompany continuă recuperarea după problemele medicale

Bayern traversează o perioadă neobișnuită și pe banca tehnică. Vincent Kompany, antrenorul principal, a fost spitalizat după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament al echipei secunde, pe fondul unei iritații meningeale. Tehnicianul belgian a fost externat miercuri, dar are nevoie în continuare de timp pentru recuperare.

Aaron Danks a preluat temporar conducerea echipei și a obținut deja o victorie, 6-1 cu FC Magdeburg, în Cupa Germaniei.

Secundul lui Kompany a precizat că Bayern nu va schimba abordarea tactică pentru derby-ul cu Dortmund, în ciuda absenței antrenorului principal.

„Nu vom face schimbări majore și nu ne vom pregăti diferit. Vom fi pregătiți și foarte competitivi”, a transmis Danks.

Confruntarea de sâmbătă are o miză importantă în lupta pentru primul loc din Bundesliga. După șapte etape, Bayern și Borussia Dortmund sunt la egalitate de puncte, formația din München ocupând prima poziție datorită golaverajului superior.