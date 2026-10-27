Ce se întâmplă cu Vincent Kompany. Anunțul făcut de Bayern după succesul lui Harry Kane la Balonul de Aur

Aaron Danks a precizat că nu există încă un prognostic clar privind recuperarea antrenorului Vincent Kompany, care s-a prăbușit în timpul unui antrenament al echipei secunde a lui Bayern München, pe 23 octombrie, și a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

„Am trecut ieri pe la Vincent pentru o scurtă vizită. Este într-o stare de spirit bună și se pare că lucrurile se îmbunătățesc de la o zi la alta. Nu există încă un prognostic definitiv. Este foarte calm și i se acordă suficient timp pentru a se recupera. Am avut o discuție plăcută, dar nu am vorbit despre fotbal sau tactică. M-a întrebat cum ne descurcăm”, a declarat Danks, marți, la conferința de presă premergătoare meciului cu Magdeburg.

Acesta nu a oferit un termen pentru revenirea lui Kompany pe bancă, subliniind că prioritatea este recuperarea antrenorului belgian. Între timp, Danks se ocupă de o parte dintre responsabilitățile tehnice înaintea meciului cu 1. FC Magdeburg, din turul al doilea al Cupei Germaniei, programat miercuri, de la ora 21:45.

Harry Kane, disponibil pentru meciul cu Magdeburg

Danks a confirmat că Harry Kane va reveni la antrenamente marți după-amiază și va fi disponibil pentru partida de miercuri. Atacantul englez a câștigat luni Balonul de Aur 2026, iar succesul său a fost unul dintre principalele subiecte abordate.

„Nu am vorbit încă cu el, dar am urmărit ceremonia, desigur. Este extraordinar pentru el. Se va întoarce în această după-amiază și va participa la antrenament alături de ceilalți jucători. Va fi disponibil mâine”, a spus antrenorul secund.

Danks îl consideră un exemplu pentru tinerii fotbaliști.

„Mesajul lui Harry a fost extraordinar pentru toți jucătorii tineri. Nu se adresa nimănui în mod special. Muncește enorm pentru a fi bine pregătit, iar succesul său vorbește de la sine. În urmă cu câțiva ani, mulți spuneau că nu va câștiga nimic. Acum, rezultatele vorbesc în locul lui”, a afirmat Danks.

Tehnicianul a recunoscut că nu era pe deplin convins că atacantul va câștiga trofeul, având în vedere nivelul ridicat al concurenței.

„Lucrăm foarte îndeaproape cu el și vedem cât de mult se implică. Mă bucur enorm pentru el și pentru club, pentru că acest succes arată ce reprezintă Bayern. Sunt foarte mândru și mă bucur că Harry a câștigat acest trofeu pentru Anglia, fiind primul englez care îl obține după Michael Owen”, a declarat antrenorul secund.

Bayern se pregătește pentru duelul din Cupa Germaniei

În ceea ce privește partida cu Magdeburg, Danks a avertizat că adversara din liga secundă traversează o perioadă bună și are un stil de joc bine definit.

Bayern are și câteva incertitudini privind lotul. Danks a explicat că este prea devreme pentru a confirma disponibilitatea portarului Manuel Neuer și a mijlocașului Jamal Musiala, în timp ce Minjae Kim și Aleksandar Pavlović sunt mai aproape de revenirea pe teren.

Deși după partida din Cupa Germaniei urmează confruntarea cu Borussia Dortmund, cunoscută drept Der Klassiker, antrenorul secund a insistat că echipa se concentrează exclusiv asupra meciului cu Magdeburg.

„Trăim în prezent, nu în viitor. Este un meci de cupă și știm câtă bucurie ne-a adus această competiție sezonul trecut. Ne pregătim pentru partidă și suntem pe deplin concentrați”, a concluzionat Danks.