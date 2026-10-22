Harry Kane, despre Balonul de Aur 2026: „Luni ar putea fi o seară specială”. Atacantul poate deveni primul englez câștigător al trofeului după Michael Owen, în 2001

„Luni ar putea fi o seară specială pentru mine, personal. Aștept cu nerăbdare și sper să mă pot bucura cât mai mult de ziua de luni”, a declarat Kane, într-un interviu acordat DAZN.

Fotbalistul lui Bayern München a vorbit despre șansele sale la trofeu după ce a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în remiza cu Arsenal, scor 2-2, în Liga Campionilor.

Atacantul în vârstă de 33 de ani a recunoscut că obținerea trofeului ar reprezenta o realizare deosebită.

„Ar fi o onoare uriașă. Am spus în repetate rânduri că nu îmi place să vorbesc despre mine, dar, bineînțeles, știu că ar fi o realizare extraordinară dacă s-ar întâmpla”, a afirmat căpitanul naționalei Angliei.

Întrebat dacă se consideră unul dintre candidații la distincție, Kane a răspuns afirmativ.

„Da, cu siguranță. Am avut un sezon extraordinar anul trecut și sunt foarte mândru de el”, a spus atacantul.

Un sezon cu 73 de goluri

Kane intră în cursa pentru Balonul de Aur după unul dintre cele mai productive sezoane ale carierei sale. Atacantul a înscris 73 de goluri pentru Bayern München și naționala Angliei în sezonul 2025-2026, performanță care l-a transformat într-unul dintre principalii candidați la trofeu.

„Votul s-a încheiat de mult timp, așa că nu mai pot schimba nimic. Trebuie doar să aștept seara ceremoniei și să văd ce se întâmplă”, a adăugat Kane.

Atacantul lui Bayern a precizat că încearcă să nu se lase distras de speculațiile privind câștigătorul, întrucât echipa sa are în continuare obiective importante în campionat și în Liga Campionilor.

Gol și pasă decisivă în remiza cu Arsenal

Declarațiile despre Balonul de Aur au venit după un nou meci în care Kane a avut o contribuție importantă pentru Bayern. Campioana Germaniei a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, cu Arsenal, scor 2-2, în etapa a treia din faza ligii din Liga Campionilor.

Arsenal a deschis scorul în minutul 25, prin Eberechi Eze, iar Bayern a egalat zece minute mai târziu, când Kane a oferit pasa decisivă pentru Alphonso Davies.

În minutul 61, atacantul englez a transformat un penalty acordat după ce mingea a lovit mâna lui Jurrien Timber, aducându-i pe bavarezi în avantaj. Arsenal a egalat în minutul 82, prin Declan Rice.

Kane a recunoscut că rezultatul de egalitate reflectă mai bine evoluția celor două echipe.

„Este puțin dezamăgitor, dar, dacă ne uităm la toate cele 90 de minute, cred că egalul a fost un rezultat corect. Am avut o perioadă bună după ce am marcat primul gol și am părut echipa care putea câștiga. Am avut câteva ocazii în care puteam închide meciul, dar nu am reușit”, a declarat atacantul.

Golul marcat împotriva lui Arsenal a fost al zecelea consecutiv al lui Kane într-un meci din Liga Campionilor, o serie care îl apropie de recordul deținut de Cristiano Ronaldo.

Balonul de Aur se decernează luni, la Londra

Ceremonia din 26 octombrie va marca a 70-a ediție a Balonului de Aur și se va desfășura la London Palladium, în capitala Marii Britanii. Evenimentul, organizat de France Football în parteneriat cu UEFA, are loc în afara Parisului într-un an aniversar, pentru a marca șapte decenii de la prima decernare a trofeului, câștigat în 1956 de englezul Stanley Matthews.

Kane se numără printre cei 30 de nominalizați la trofeul masculin, alături de jucători precum Lamine Yamal, Kylian Mbappé și Lionel Messi. Ousmane Dembélé, câștigătorul ediției din 2025, se află și el pe lista candidaților.

Un jucător englez nu a mai câștigat Balonul de Aur din 2001, când trofeul i-a revenit lui Michael Owen.

„Mi-ar plăcea, desigur, să știu dinainte rezultatul, ca să nu trebuiască să aștept întreaga seară, dar aceasta este decizia organizatorilor și nu o pot controla. Va trebui să ne bucurăm de eveniment și să încercăm să nu ne stresăm prea mult”, a conchis Kane.

Rezultatul votului va fi făcut public luni, în cadrul ceremoniei de la Londra.