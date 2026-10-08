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Fostul șef de la France Football nu l-ar vota pe Mbappe pentru Balonul de Aur: Nu se poate ca cel mai bun jucător să rateze toate trofeele

Pascal Ferre, fostul director al publicației France Football, a declarat că nu îl susține pe atacantul francez Kylian Mbappe în cursa pentru Balonul de Aur. Acesta a anunțat că îl va susține pe un rival al superstarului, indicând diferența de trofee câștigate pe parcursul sezonului.
Fostul șef de la France Football nu l-ar vota pe Mbappe pentru Balonul de Aur: Nu se poate ca cel mai bun jucător să rateze toate trofeele
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 oct. 2026, 15:57, Sport
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De ce pierde teren Mbappe

Deși atacantul francez a reușit să aibă un sezon excelent privind statisticile individuale, Pascal Ferre consideră că aceste realizări  nu sunt suficiente pentru a-i aduce titlul de cel mai bun jucător din lume. 

„Nu văd cum cel mai bun jucător din lume ar fi putut rata toate trofeele cu echipa. Faptul că cel mai bun jucător din lume nu a reușit să ajungă în finala niciuneia dintre competițiile în care este angrenat, mai ales având în vedere că evoluează pentru două echipe mari reprezintă, în opinia mea, o limitare semnificativă.”, a declarat Ferre, citat de Le Figaro

Căpitanul Franței și atacantul Realului Madrid a fost golgheter în La Liga (25), Liga Campionilor (15) și la Cupa Mondială (10) în sezonul precedent, însă nu a cucerit niciun trofeu cu echipa sa.   

Cu echipa de club a terminat pe locul secund în campionatul intern și s-a oprit în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, iar cu „Cocoșul Galic” s-a oprit în semifinalele Cupei Mondiale, reușind să obțină bronzul în urma finalei mici, disputate cu Anglia. 

Avantajele lui Lamine Yamal

Ferre și-a exprimat preferința pentru Lamine Yamal. Fostul oficial France Football apreciază atât calitățile tehnice ale spaniolului, cât și rezultatele obținute de acesta. 

„Are virtuozitatea unui fotbalist aparte pe teren, precum și palmaresul necesar. Cred că un Campionat Mondial valorează la fel de mult ca o Ligă a Campionilor. Sunt cele două competiții de referință ale unui sezon. Dincolo de asta, totul devine subiectiv. Însă, în opinia mea, cel mai bun jucător trebuie să fi câștigat una dintre cele două competiții. Dacă nu a câștigat niciuna, oricâte goluri ar marca, simt că îi lipsește ceva”, a mai spus fostul oficial. 

Când se decernează trofeul

Câștigătorul Balonului de Aur va fi anunțat pe 26 octombrie, la Londra. Votul s-a încheiat, iar succesorul lui Ousmane Dembélé, laureatul din 2025, va fi ales dintre cei 30 de jucători nominalizați

Printre alți candidați la Balonul de Aur se numără Harry Kane, Rodri, câștigător al Cupei Mondiale cu Spania, precum și jucătorii lui Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia, campioni europeni.  

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