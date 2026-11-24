Lui Francesco Totti i-au dat lacrimile la emisiunea Belve, de pe Rai 2, când a vorbit despre tatăl său, Enzo, mort în 2020, căruia nu i-a spus niciodată „te iubesc”.

„Sunt lucruri pe care nu le faci, iar când îți lipsesc oamenii care sunt centrul a tot, te simți pierdut și singur”, a mărturisit fostul căpitan al Romei.

Apoi a recunoscut, cu durere, că face aceeași greșeală cu proprii copii: „Și știu că greșesc”.

Totti a povestit și cum, în anii de glorie, au profitat de el „persoane de neimaginat, membri ai familiei, prieteni, rude”.

Despre sfârșitul căsniciei cu Ilary Blasi a spus doar atât: „S-a întâmplat. Nu reușesc să iert”.