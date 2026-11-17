Decizia a fost pronunțată de o instanță din regiunea Asturias, din nordul Spaniei, pentru incidentele petrecute pe stadionul Carlos Tartiere al echipei Real Oviedo, notează BBC.

Pe lângă pedeapsa de 11 luni de închisoare, bărbatul a fost amendat. În schimbul sentinței cu suspendare, bărbatul nu va avea voie să intre, timp de doi ani, pe niciun stadion care găzduiește competiții sportive oficiale.

Reacția clubului Real Madrid

„Această hotărâre se adaugă condamnărilor penale pronunțate deja pentru insulte rasiste la adresa jucătorilor echipei Real Madrid pe stadioanele Mestalla (Valencia), Son Moix (Mallorca), Vallecas (Rayo Vallecano) și José Zorrilla (Real Valladolid). Real Madrid reafirmă angajamentul de a combate rasismul și de a eradica orice comportament rasist în fotbal și în sport”, se mai arată în comunicatul emis de clubul de pe Santiago Bernabeu.

Comunicado Oficial.

https://t.co/wiUVApFn17 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 17, 2026

Rasismul în fotbalul spaniol

Condamnarea vine la scurt timp după ce selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a insistat că nu există rasism în țara sa sau în fotbalul spaniol.

„Ce aș spune este că, în Spania, nu există rasism. Pur și simplu, cât se poate de clar. La fel ca în Anglia, în Spania nu există rasism. Nu suntem rasiști, niciunul dintre noi”, declara tehnicianul spaniol, înainte de partida cu Anglia din Liga Națiunilor.

Anterior, Federația Spaniolă de Fotbal a fost amendată și sancționată cu închiderea parțială a unui stadion, după ce suporterii au scandat lozinci islamofobe și xenofobe împotriva musulmanilor, în timpul unui meci disputat împotriva Egiptului.