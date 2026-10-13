Surprize uriașe în Liga Campionilor: Interul lui Chivu pierde acasă, Bayern se împiedică în Norvegia. Manchester United pierde la Madrid. Toate rezultatele

Interul lui Cristi Chivu, învins într-un meci cu șapte goluri. Club Brugge produce surpriza serii

Una dintre cele mai mari surprize ale serii s-a produs pe stadionul Giuseppe Meazza, unde Inter Milano, formația pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, a fost învinsă de Club Brugge cu 4-3.

Belgienii au deschis scorul în minutul 30, prin Nicolò Tresoldi, însă Lautaro Martínez a restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 44.

Club Brugge a revenit în avantaj în repriza secundă, iar Tresoldi a mai înscris de două ori, în minutele 63 și 74, completând un hat-trick spectaculos.

Lautaro Martínez a redus diferența în minutul 81, dar Romeo Vermant a marcat pentru 4-2 în minutul 87. Ange-Yoan Bonny a înscris în prelungiri, stabilind scorul final, 3-4.

Înfrângerea reprezintă un rezultat dur pentru echipa lui Chivu, care pierde puncte importante în lupta pentru calificarea directă în optimile competiției.

Bayern München, aproape de o înfrângere istorică în Norvegia

O altă surpriză s-a înregistrat în Norvegia, unde Viking a terminat la egalitate, 3-3, cu Bayern München.

Gazdele au început excelent partida și au condus cu 2-0 la pauză, după golurile marcate de Gianni Stensness și Peter Christiansen.

Bayern a revenit spectaculos în repriza secundă. Harry Kane a înscris de două ori, iar Luis Díaz a adus echipa germană în avantaj, 3-2.

Finalul a fost însă dramatic. Michael Olise a fost eliminat, iar Viking a profitat de superioritatea numerică și a egalat prin Herman Johan Haugen.

Rezultatul reprezintă una dintre cele mai importante performanțe europene ale formației norvegiene.

Manchester United, învinsă la Madrid. Atlético profită de eliminarea lui Yoro

Manchester United a suferit prima înfrângere din actuala ediție a Ligii Campionilor, după ce a pierdut cu 0-2 pe terenul lui Atlético Madrid.

Formația spaniolă a început în forță și a deschis scorul încă din primul minut.

Situația englezilor s-a complicat după eliminarea fundașului Leny Yoro, iar Atlético a profitat pentru a-și consolida avantajul.

Înfrângerea vine după debutul convingător al lui United în competiție, când echipa engleză câștigase cu 4-0 împotriva formației Sabah.

Arsenal și Barcelona câștigă fără emoții

Arsenal și-a continuat seria excelentă în competițiile europene, învingând Lille cu 3-0 pe Emirates Stadium.

Jurriën Timber a deschis scorul în minutul 64, iar Eberechi Eze și Bukayo Saka au completat victoria londonezilor.

Partida a consemnat și revenirea lui Olivier Giroud pe stadionul fostei sale echipe, atacantul francez fiind primit cu aplauze de suporteri.

Barcelona a obținut, la rândul său, o victorie importantă în deplasare, 4-1 cu Galatasaray.

Catalanii au revenit după ce au fost conduși și au dominat ulterior confruntarea, Lamine Yamal fiind printre jucătorii remarcați.

Sporting câștigă în Franța, iar Napoli pierde din nou

Sporting Lisabona a obținut o victorie importantă pe terenul francezilor de la Lens, scor 2-0, prin golurile marcate de Luis Suárez și Issa Doumbia.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât Lens nu mai pierduse pe teren propriu un meci european fără să înscrie de mai multe decenii.

Napoli și-a continuat începutul dificil în Liga Campionilor. După eșecul cu Arsenal din prima etapă, italienii au pierdut și în deplasarea cu Villarreal, scor 1-3.

Într-un alt rezultat surprinzător, Sabah Baku a învins Slavia Praga cu 2-0, obținând prima sa victorie din istoria participărilor în faza principală a Ligii Campionilor.

Toate rezultatele de marți, 13 octombrie, din Liga Campionilor