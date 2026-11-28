Fotis Ioannidis născut pe 10 ianuarie 2000, fiul fostului fotbalist Vasilis Ioannidis, grecul și-a început cariera la Olympiacos și Levadiakos înainte de a se muta la Panathinaikos în 2020, unde a câștigat două Cupe ale Greciei.

Potrivit presei din Italia, sezonul său de glorie a fost sezonul 2023/24, în care a terminat cu 23 de goluri în 44 de meciuri oficiale.

În vara anului 2024, Bologna l-a căutat, dar în special Ruben Amorim, pe atunci antrenorul lui Sporting, care l-a contactat personal pentru a-i schița un plan tactic care includea o echipă cu Viktor Gyokeres.

Transferul la Lisabona s-a materializat doar un an mai târziu, pentru 22 de milioane de euro.

În acest sezon, Ioannidis a jucat în 15 meciuri, marcând două goluri și oferind două pase decisive în 510 minute.

În cadrul unui interviu acordat unui post de televiziune din Grecia, fotbalistul a dezvăluit că are mai multe practici atipice în afara terenului și că a renunțat la rețelele de socializare.

„Am pierdut prea mult timp în viață. Am vrut să-mi schimb modul de gândire și de viață”, a spus tânărul.

El a menționat și că îi place să joace șah, precum și să îl citească pe Dostoievski și aprofundând gândirea lui Socrate.