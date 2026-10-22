„Bineînțeles că este Vini!”. Courtois respinge conspirația că Vinicius ar fi fost înlocuit cu o sosie

„Bineînțeles că este Vini!”, a declarat jucătorul lui Real Madrid într-un interviu acordat DAZN Belgia, explicând că fotografiile editate pot alimenta zvonuri fără dovezi.

„Cu Photoshop, oamenii fac modificări care îi schimbă cuiva înfățișarea. Apoi cineva lansează o teorie a conspirației, iar aceasta face înconjurul lumii. Și atunci îmi spun: «Nu se poate! Bineînțeles că este Vini!»”, a afirmat Courtois.

Courtois a explicat că zvonurile despre presupusa sosie a lui Vinícius sunt luate în derâdere inclusiv de coechipierii brazilianului.

„Râdem de asta. Uneori îl tachinăm în vestiar, în glumă. Până la urmă, și lui i se pare amuzant”, a spus portarul.

O teorie alimentată de fotografii și speculații online

Speculațiile au apărut după ce Vinícius Júnior a reapărut în public, după Cupa Mondială, cu un aspect schimbat și purtând barbă. Fotografiile sale au fost comparate pe rețelele de socializare cu imagini mai vechi, iar unii utilizatori au susținut, fără dovezi, că fotbalistul ar fi fost înlocuit cu o sosie.

Schimbarea înfățișării sale a alimentat teoria conspirației, iar presa braziliană a relatat că fotbalistul a realizat o procedură de „naturalizare facială”, inclusiv o ajustare a proiecției bărbiei. Vinícius nu a comentat public despre procedură.

Unii utilizatori au susținut că aspectul feței, tatuajele și chiar stilul de joc al brazilianului ar fi diferite, lansând ipoteza că fotbalistul ar fi fost înlocuit cu o sosie.

Unele versiuni ale poveștii au mers mai departe, susținând fără dovezi că atacantul ar fi murit în timpul procedurii sau că s-ar afla în Bahamas, trăind sub o altă identitate.

Organizația spaniolă de verificare a informațiilor Maldita.es a analizat aceste afirmații și a constatat că mesajele distribuite nu prezentau dovezi credibile. Zece dintre postările analizate acumulaseră peste 27 de milioane de vizualizări până la 7 octombrie.

Vinicius și Real Madrid nu au comentat niciuna dintre afirmațiile privind existența unei sosii, iar teoria a rămas fără susținere factuală.

Courtois, un alt exemplu al imaginilor false generate cu inteligența artificială

În același interviu, Courtois a povestit cum o imagine falsă care îl înfățișa pe un pat de spital, înconjurat de coechipieri și de președintele clubului, a ajuns inclusiv la tatăl său.

„Când m-am accidentat în meciul cu Manchester City, anul trecut, a circulat o fotografie cu mine într-un pat de spital, cu jucători și președintele lângă mine. Tatăl meu mi-a trimis un mesaj: «Când s-a întâmplat asta?». I-am răspuns: «Tată, este făcută cu inteligență artificială»”, a relatat portarul.