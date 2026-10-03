Cifre impresionante pentru cei 30 de nominalizați la Balonul de Aur: aproape 700 de contribuții la gol

Analiza ia în calcul toate competițiile de club din sezonul trecut, dar numai partidele în care fotbaliștii au evoluat cel puțin 45 de minute. În total, echipele pentru care au jucat nominalizații la Balonul de Aur 2026 au obținut 787 de victorii, ceea ce înseamnă un procentaj de 69,7%.

Declan Rice, lider la apariții

Cel mai mare număr de meciuri dintre cei 30 de nominalizați îi aparține lui Declan Rice, care a evoluat în 49 de partide pentru Arsenal în sezonul 2025/26. Mijlocașul englez i-a devansat, la acest capitol, pe Erling Haaland, Luis Díaz, William Saliba și Vinícius Jr., fiecare cu câte 48 de apariții.

Harry Kane, lider la goluri marcate

În privința golurilor, Harry Kane conduce clasamentul nominalizaților, cu 61 de reușite pentru Bayern München în sezonul trecut. Kylian Mbappé a înscris 42 de goluri pentru Real Madrid, Erling Haaland 38, iar Julián Quiñones 37.

Cei patru atacanți au înscris împreună 178 de goluri, adică 40,7% din totalul de 437 de goluri marcate de cei 30 de nominalizați.

Michael Olise, cele mai multe pase decisive

La capitolul assisturi, cel mai bun bilanț îl are Michael Olise, cu 31 de pase decisive, dintre cei nominalizați la Balonul de Aur 2026.

Francezul este urmat de coechipierul său de la Bayern, Luis Díaz, cu 23, și de Bruno Fernandes, de la Manchester United, cu 22.

Fundașii au contabilizat 138 de meciuri fără gol primit

În total, cei 30 de nominalizați au fost implicați în 410 partide fără gol primit ale echipelor lor. Pentru o comparație mai relevantă, analiza separă însă cei 21 de mijlocași, extreme și atacanți de fundași.

Cei nouă fundași incluși pe lista nominalizaților – Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, William Saliba și Dayot Upamecano – au contribuit la 138 de partide fără gol încasat în 361 de meciuri, echivalentul a 38,2% din partidele disputate.

Kane, cele mai multe goluri decisive

Analiza evidențiază și numărul de goluri care au făcut diferența pe tabela de marcaj. Dintre cei 30 de nominalizați, Harry Kane a marcat de 10 ori golul decisiv în sezonul 2025/26.

Lionel Messi și Jude Bellingham au înscris câte două astfel de goluri. În cazul lui Bellingham, unul dintre acestea a fost mai special, fiind realizat într-un El Clásico.

În total, cei 30 de nominalizați au înscris 67 de goluri decisive în sezonul 2025/26, potrivit analizei oficiale a Balonului de Aur.

Câștigătorul Balonului de Aur 2026, premii acordate de revista France Football, în colaborare cu UEFA, va fi anunțat la gala programată la Londra, pe 26 octombrie.