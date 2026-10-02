Tricolorii au fost umiliți la Varșovia. Polonia – România 6-0 în etapa a 3-a din Liga Națiunilor

Fluier de final

România este spulberată de Polonia, scor 0-6, la Varșovia, și rămâne fără punct după primele trei meciuri din grupa B4.

„Tricolorii” au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Radu Drăgușin, iar polonezii au profitat din plin. Lewandowski a reușit o „dublă”, iar Zielinski, Bednarek și un autogol al lui Ghiță au completat o seară de coșmar pentru echipa lui Gheorghe Hagi.

Minutul 86: Rușine totală: Polonia înscrie al șaselea gol

Lewandowski înscrie din nou și duce scorul la 6-0. Comentatorii meciului își doresc ca arbitrul să nu prelungească partida și chinul României să se încheie cât mai rapid.

Minutul 75 Polonezii se joacă cu ocaziile

România rezistă cu greu atacurilor poloneze. Selecționerul Gh.Hagi privește de pe bancă și nu are soluții pentru tricolori.

Min.66 Gol Polonia

Umilință totală. Polonia face 5-0 prin golul înscris de Bednarek.

Min.60 Gol Polonia

Zielniski face 4-0. România este în genunchi.

Min 49. Gol Polonia

Autogol Ghiță. Polonia conduce cu 3-0.

UPDATE George Simion asistă la meci

George Simion, președintele AUR, a fost văzut în tribuna meciului dintre România și Polonia.

Min.47 Gol Polonia

Lewandowski înscrie al doilea gol Polonia-România 2-0

Min.46 A început repriza a 2-a

Min. 45 Finalul primei reprize

Min. 42 Cartonaș galben pentru Lewandowski după un fault la Coubiș

Min. 39 Ianis Hagi trage pe lângă poartă

Min.33 Mare ocazie de gol pentru Polonia

Frankowski trage puternic în bara transversală

România continuă partida în 10 jucători după eliminarea lui Drăgușin

Min 24 Gol Polonia

Lewandowski execută lovitura de la 11 metri și înscrie Polonia România 1-0

Min.23 Cartonaș roșu pentru Drăgușin

Arbitrul acordă penalty pentru Polonia

Min. 21 Încă o ocazie pentru România

Min. 9 România aproape de deschiderea scorului

Ocazie de gol Băluță, după o lovitură liberă executată de Hagi

21:45 A început meciul

Meciul Polonia – România din etapa a treia a grupei B4 se dispută la Varșovia, pe Stadionul Național, de la ora 21:45.

România vine după două înfrângeri în primele meciuri din grupă, 1-2 cu Suedia, la Stockholm, și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, la București.

Înaintea meciurilor din această etapă, Suedia conduce grupa cu șase puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu patru, Polonia, cu unul, în timp ce România nu are niciun punct.

Organizatorii așteaptă 48.000 de spectatori, între care și 1.000 de români, pe arena de 58.000 de locuri din Varșovia, potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Fotbal.

Echipe de start