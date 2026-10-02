Tricolorii au fost umiliți la Varșovia. Polonia – România 6-0 în etapa a 3-a din Liga Națiunilor

România este spulberată de Polonia, scor 0-6, la Varșovia, și rămâne fără punct după primele trei meciuri din grupa B4.
„Tricolorii” au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Radu Drăgușin, iar polonezii au profitat din plin. Lewandowski a reușit o „dublă”, iar Zielinski, Bednarek și un autogol al lui Ghiță au completat o seară de coșmar pentru echipa lui Gheorghe Hagi.
Lewandowski înscrie din nou și duce scorul la 6-0. Comentatorii meciului își doresc ca arbitrul să nu prelungească partida și chinul României să se încheie cât mai rapid.
România rezistă cu greu atacurilor poloneze. Selecționerul Gh.Hagi privește de pe bancă și nu are soluții pentru tricolori.
Umilință totală. Polonia face 5-0 prin golul înscris de Bednarek.
Zielniski face 4-0. România este în genunchi.
Autogol Ghiță. Polonia conduce cu 3-0.
George Simion, președintele AUR, a fost văzut în tribuna meciului dintre România și Polonia.
Lewandowski înscrie al doilea gol Polonia-România 2-0
Min. 42 Cartonaș galben pentru Lewandowski după un fault la Coubiș
Min. 39 Ianis Hagi trage pe lângă poartă
Frankowski trage puternic în bara transversală
România continuă partida în 10 jucători după eliminarea lui Drăgușin
Lewandowski execută lovitura de la 11 metri și înscrie Polonia România 1-0
Arbitrul acordă penalty pentru Polonia
Min. 21 Încă o ocazie pentru România
Ocazie de gol Băluță, după o lovitură liberă executată de Hagi
Meciul Polonia – România din etapa a treia a grupei B4 se dispută la Varșovia, pe Stadionul Național, de la ora 21:45.
România vine după două înfrângeri în primele meciuri din grupă, 1-2 cu Suedia, la Stockholm, și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, la București.
Înaintea meciurilor din această etapă, Suedia conduce grupa cu șase puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu patru, Polonia, cu unul, în timp ce România nu are niciun punct.
Organizatorii așteaptă 48.000 de spectatori, între care și 1.000 de români, pe arena de 58.000 de locuri din Varșovia, potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Fotbal.
România: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu – Băluță, R. Marin – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea
Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
Selecționer: Gheorghe Hagi
Polonia: Bulka – Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski – Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski – Swiderski, Lewandowski
Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
Selecționer: Jan Urban