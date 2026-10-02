Manchester City, subiect major în lotul Angliei. Selecționerul Thomas Tuchel: Toată lumea vorbește despre asta

Clubul Manchester City a fost găsit vinovat de o comisie independentă de toate acuzațiile referitoare la încălcări ale regulilor financiare în nouă sezoane, între 2009/10 și 2017/18, precum și de trei dintre cele patru acuzații privind lipsa de cooperare cu ancheta Premier League. Clubul a negat constant acuzațiile și a depus vineri apel împotriva verdictului.

În lotul Angliei se află și doi jucători ai lui Manchester City, Elliot Anderson și Marc Guéhi, în timp ce Nico O’Reilly a părăsit cantonamentul din cauza unei probleme medicale.

Întrebat dacă fotbaliștii discută despre verdict, Tuchel a confirmat că subiectul este abordat de jucători.

„Cred că da. Am avut ceva timp liber între meciuri și este un subiect important. Toată lumea vorbește despre asta, așa că nu mai este nevoie de o altă voce”, a declarat selecționerul german în conferința de presă premergătoare partidei cu Croația.

„Bineînțeles că jucătorii vorbesc despre asta. Jucătorii lui City vorbesc despre asta. Vorbim și noi cu ei, dar doar pe scurt. Sunt pregătiți pentru meciul de mâine”, a adăugat Tuchel.

Tuchel nu exclude convocarea jucătorilor lui City în cazul unei potențiale retrogradări

Selecționerul Angliei a fost întrebat și dacă ar continua să convoace fotbaliști de la Manchester City în situația în care clubul ar fi retrogradat din Premier League în urma procedurilor disciplinare.

„Există întotdeauna această posibilitate”, a răspuns Tuchel.

El a precizat că va selecta jucătorii în funcție de fiecare situație și că nu îi va exclude automat pe cei ale căror cluburi nu evoluează în primul eșalon.

„Voi încerca întotdeauna să aleg cea mai bună echipă pentru cantonament, pentru moment și pentru turneu. Nu voi exclude niciodată această posibilitate doar pentru că ei nu joacă în prima ligă din țara lor. Trebuie să analizăm fiecare caz în parte”, a explicat tehnicianul.

Manchester City a făcut apel

Clubul a anunțat vineri că a depus apel împotriva deciziei comisiei independente. Manchester City susține că verdictul conține erori importante de drept, principiu și fapt și afirmă că dispune de dovezi pe care le consideră incontestabile în sprijinul poziției sale.

Apelul va fi judecat de o comisie independentă formată din trei membri, iar procedura se va desfășura în regim confidențial. Regulile accelerate ale Premier League prevăd ca audierea să aibă loc în termen de 12 săptămâni de la depunerea apelului, iar decizia să fie emisă în cel mult 30 de zile de la încheierea audierii.

În urma verdictului din 29 septembrie, Premier League a precizat că sancțiunile vor fi stabilite separat, într-o procedură distinctă.

Anglia, aflată pe locul al doilea în grupa A3 din Liga Națiunilor după două meciuri, întâlnește Croația sâmbătă, de la ora 19:00, la Rijeka. Partida se va disputa cu porțile închise, în urma unei sancțiuni UEFA aplicate Croației pentru comportamentul suporterilor la meciul cu Franța din 2025. Însă, în tribune vor avea acces câteva mii de copii și un grup restrâns de suporteri englezi.