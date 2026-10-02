Gică Hagi a spus la ce se gândește după dezastrul cu Polonia

La finalul partidei de la Varșovia, Gică Hagi a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre jocul prestat de echipa lui, dar și despre posibilitatea de a se despărți de echipa națională a României, relatează ProSport.

Gică Hagi a fost întrebat dacă își dă demisia după rușinea pe care România a suferit-o în Polonia, scor 6-0, în etapa a treia din Liga Națiunilor.

„Regele” nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit imediat un răspuns, afirmând că se gândește doar la meciul cu Suedia, programat pe data de 5 octombrie 2026, pe Arena Națională din București.

„(n.r. – Veți lua o decizie radicală?) Nu are rost să vorbim despre asta acum (N.r. – despre demisie). Durerea e prea mare, mâine ne întoarcem acasă și trebuie să fim împreună. Ne gândim numai la meciul cu Suedia”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă de la finalul meciului cu Polonia.