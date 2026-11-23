„Cred că, dacă vrem bani, trebuie să muncim mult, trebuie să ne asumăm riscuri şi asta este viaţa. Dacă vreun jucător vrea să intre în grevă pentru că jucăm prea mult, i se poate propune să câştige cu 50% mai puţin. Este un conflict, dar, în final, totul se rezumă la bani”, a declarat Jose Mourinho, luni, în conferinţa de presă organizată înaintea partidei pe care echipa sa o va disputa împotriva formaţiei PSV Eindhoven, în Liga Campionilor.

Mourinho a vorbit şi despre dificultatea partidelor în care rezultatul se decide în ultimele minute, având în vedere succesul echipei sale în LaLiga, cu Celta Vigo, scor 2-1, cu gol decisiv marcat în minutul 85.

„Depinde de situaţie. Uneori, să câştigi în ultimul minut are multe aspecte pozitive, dar implică şi riscuri. În ultimele 15 minute, riscul era acolo. Când rişti, schimbi profilul echipei şi ataci cu toate forţele, deschizi posibilitatea să apară probleme şi să nu mai obţii niciun punct. Poţi chiar să pierzi”, a explicat tehnicianul.

Mourinho a remarcat că, în ultimele minute ale partidei, Arda Guler şi Jude Bellingham erau epuizaţi, dar au continuat să joace cu multă determinare. El a descris punctele obţinute în aceste condiţii drept „puncte de aur” şi a felicitat întregul lot pentru efortul depus.

Mourinho are încredere în revenirea lui Vinicius la cel mai bun nivel

Tehnicianul portughez a comentat şi forma lui Vinicius Junior.

„Cred că va reveni la potenţialul său maxim. Este tânăr, iar uneori, când jucătorii se apropie de 30 de ani, unii nu mai reuşesc să-şi menţină nivelul fizic ideal. Alţii îşi pierd motivaţia. Dar Vini este tânăr”, a spus Mourinho.

Antrenorul a amintit că brazilianul a ajuns la Real Madrid la o vârstă fragedă.

„Lumea uită că a ajuns aici foarte tânăr și că a câștigat totul… Dar, așa cum spuneam și atunci când toată lumea îl critica, este un băiat foarte bun, foarte empatic cu toți cei din jur, iar acesta este un fundament esențial”, a adăugat antrenorul.

PSV, un adversar dificil pentru Real Madrid

În ceea ce priveşte partida cu PSV Eindhoven din Liga Campionilor, Mourinho a avertizat că formaţia neerlandeză este mai valoroasă decât ar putea sugera numărul de puncte obţinut până acum în competiţie.

„Este o echipă bună, una care valorează mai mult decât punctele pe care le are. Vine aici pentru a obţine puncte, nu pentru a se gândi că va pierde. Are jucători importanţi şi un antrenor cu multă experienţă. Nu va fi deloc un meci uşor”, a declarat portughezul.

El a atras atenţia şi asupra programului încărcat, precizând că trei zile între partide reprezintă un interval acceptabil, în timp ce doar două zile sunt foarte dificile pentru recuperarea fotbaliştilor. Mourinho a menţionat că atât Real Madrid, cât şi PSV au jucat sâmbătă, iar în astfel de condiţii intenţionează să apeleze la jucători proaspeţi, capabili să aducă energie echipei.

Real Madrid are 12 puncte în clasamentul competiției, însă Mourinho a subliniat că echipa trebuie să continue să obțină rezultate pozitive pentru a evita participarea la barajul de calificare în faza următoare a Ligii Campionilor.