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„Nu există un mijlocaș ca el în fotbal”. Mourinho, elogii pentru Bellingham după victoria cu AEK Atena

Antrenorul echipei Real Madrid, José Mourinho, l-a elogiat pe mijlocașul englez Jude Bellingham, pe care l-a descris drept un jucător unic, afirmând că nu există în fotbalul mondial un alt mijlocaș comparabil cu acesta.
„Nu există un mijlocaș ca el în fotbal”. Mourinho, elogii pentru Bellingham după victoria cu AEK Atena
sursă foto: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
05 nov. 2026, 01:46, Sport
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„Este un jucător unic. Nu există astăzi în fotbalul mondial un mijlocaș ca Jude, care este complet din toate punctele de vedere. Nu am prea multe cuvinte să-l descriu, pentru mine este un jucător absolut extraordinar. Chiar și atunci când nu face un meci foarte bun, are întotdeauna disponibilitate la efort, leadership, ambiție, calitate și capacitatea de a ajunge la gol”, a declarat Mourinho în conferința de presă după victoria cu 3-2 în fața formației AEK Atena, din etapa a patra a fazei ligii din Liga Campionilor.

Jude Bellingham a fost desemnat omul meciului în partida de la Atena. Real Madrid a câștigat cu 3-2 în Grecia, după ce a fost condusă de două ori. Jude Bellingham a contribuit la victoria madrilenilor, marcând pentru 1-1, în minutul 32, la patru minute după ce îi fusese anulat un gol pentru ofsaid.

Ce a spus despre Vinicius

Mourinho a vorbit și despre importanța jucătorilor care primesc mai puține minute. Antrenorul a spus că regretă faptul că nu poate utiliza mai des toți jucătorii din lot.

În ceea ce îl privește pe Vinícius Júnior, tehnicianul a apreciat că brazilianul a avut „un meci acceptabil”, fiind titular și evoluând 82 de minute.

„Vinícius a făcut un meci foarte bun, acceptabil, nu extraordinar, la fel ca echipa. Trebuie să ne gândim la rezultat, dar și la meciul cu Valencia (n.r.: partida următoare din LaLiga, programată sâmbătă). În privința lui Vini, până acum am folosit 80% o abordare blândă și 20% una fermă”, a explicat el.

Portughezul a lăudat și formația AEK Atena, despre care a spus că a făcut cel mai bun meci dintre cele analizate înaintea confruntării.

„Am jucat împotriva unei echipe foarte dificile, care a evoluat foarte bine, mai bine ca niciodată. Niciunul dintre meciurile pe care le-am analizat nu s-a apropiat de nivelul pe care l-au arătat astăzi, încă din primul minut. Au fost foarte bine organizați, au făcut presing, au stat compact în apărare și au jucat direct. Jović a făcut un meci extraordinar ca punct de sprijin în atac. Au avut jucători cu forță și intensitate, care au venit din linia a doua”, a spus antrenorul.

În urma succesului, echipa pregătită de Mourinho a ajuns la 12 puncte după primele patru etape din Liga Campionilor, ocupând locul secund în clasament, în urma deținătoarei trofeului Paris Saint-Germain. Cele două sunt singurele echipe din competiție rămase cu maximum de puncte.

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