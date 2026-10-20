„Este prea devreme”. Mourinho, despre șansele lui Real Madrid de a câștiga Champions League. Ce a spus despre arbitrul István Kovács

„Este prea devreme”, a declarat Jose Mourinho despre șansele echipei Real Madrid de a câștiga UEFA Champions League, marți, la conferința de presă premergătoare partidei cu RB Liepzig, din etapa a treia a competiției.

„Obiectivul nostru acum este să ne calificăm (n.r.: în faza eliminatorie), iar apoi va veni următorul obiectiv: evitarea play-off-ului”, a completat el.

Antrenorul a explicat că Real Madrid trebuie să abordeze competiția etapă cu etapă, în condițiile în care noul format al Ligii Campionilor face ca fiecare punct să conteze în clasamentul unic, în care sunt reunite 36 de echipe.

„Am senzația că vor fi necesare multe puncte pentru a evita play-off-ul. Mai întâi trebuie să ajungem la cele 11-12 puncte care ne permit să ne apropiem de calificare, iar apoi să obținem punctele necesare pentru a intra în primele opt”, a precizat tehnicianul.

În actualul format al competiției, primele opt clasate după cele opt etape ale fazei ligii se califică direct în optimile de finală. Echipele de pe locurile 9-24 dispută un baraj pentru calificarea în aceeași fază, în timp ce formațiile clasate pe pozițiile 25-36 sunt eliminate.

Mourinho îl laudă pe arbitrul Iurstván Kovács

Portughezul a fost întrebat și despre posibilitatea ca jucătorii să solicite intervenția sistemului VAR. Mourinho a răspuns că are încredere în arbitrul desemnat pentru partida cu Leipzig, românul István Kovács.

„Mâine avem un arbitru cu care nu se poate glumi. Are o calitate extraordinară și mă bucur că avem un asemenea arbitru la un meci important. Un arbitru care nu are nevoie de VAR pentru a conduce un meci”, a declarat tehnicianul.

Declarațiile lui Mourinho despre arbitraj vin după mai multe zile de tensiuni în fotbalul spaniol. După victoria lui Real Madrid cu Villarreal, scor 1-0, antrenorul portughez a evitat conferința de presă, nemulțumit de deciziile arbitrilor.

Înaintea meciului cu Roma din Liga Campionilor le-a cerut jurnaliștilor să revadă primul minut al partidei cu Villarreal. Mourinho făcea referire la un ofsaid semnalizat împotriva lui Kylian Mbappé, în timp ce, câteva momente mai târziu, o fază similară în care a fost implicat jucătorul lui Villarreal Ayoze Pérez a fost lăsată să continue.

Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde González a respins interpretarea tehnicianului, explicând că, în cazul lui Mbappé, asistentul a procedat conform protocolului VAR, în timp ce faza lui Ayoze putea continua pentru a nu opri prematur un atac cu potențial de gol.

Mourinho a criticat și modul de desemnare a arbitrilor în Spania, punând sub semnul întrebării delegarea lui Miguel Ortiz Arias și experiența arbitrului VAR Trujillo Suárez.

În acest context, întrebat înaintea duelului cu Leipzig despre arbitrajul spaniol, Mourinho a răspuns ironic: „Pentru mine, jucătorii mei sunt cei mai buni din lume. Pentru Fran Soto (n.r.: președintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor din cadrul Federației Spaniole de Fotbal), arbitrii săi sunt cei mai buni din lume”.

„Singurul intangibil este emblema clubului”

Mourinho a abordat și subiectul statutului unor vedete precum Vinicius Junior, insistând că locul în echipă trebuie câștigat prin evoluțiile de pe teren, nu prin numele sau prestigiul jucătorului.

„Singurul intangibil este emblema clubului. Nu îmi place acest concept de jucător intangibil. Ceea ce face un jucător intangibil este nivelul său de pe teren”, a afirmat antrenorul portughez.

Declarația vine în contextul discuțiilor privind locul lui Vinicius în echipă. Mourinho a confirmat că brazilianul va evolua ca extremă stânga în partida cu Leipzig, în timp ce ivorianul Yan Diomande, unul dintre jucătorii aflați în atenția tehnicianului, nu are încă asigurată prezența în primul unsprezece.

Real Madrid, trei victorii consecutive înaintea duelului cu Leipzig

Formația madrilenă abordează partida cu Leipzig după trei victorii consecutive, ultima dintre ele fiind obținută duminică, scor 4-1, în fața Sevillei, în campionatul Spaniei.

În Liga Campionilor, Real Madrid a câștigat primele două meciuri ale fazei ligii: 2-1 cu Inter Milano și 4-3 în deplasare cu AS Roma, după ce a revenit de la un dezavantaj de două goluri. În urma acestor rezultate, echipa are șase puncte și încearcă să își consolideze poziția în clasamentul competiției.

Mourinho a avertizat însă că seria pozitivă nu garantează un nou succes.

„Leipzig este o echipă foarte bună. Am câștigat trei meciuri într-un interval scurt, iar în ultimul am jucat foarte bine. A fost o partidă completă, dar trebuie să continuăm în aceeași direcție. Faptul că am câștigat trei meciuri nu înseamnă că îl vom câștiga automat și pe al patrulea”, a spus tehnicianul.

Antrenorul a subliniat că echipa sa mai are de lucrat pentru a atinge nivelul dorit, în special în privința organizării colective și a relațiilor tactice dintre jucători.

„Suntem aici de numai trei-patru luni. Este imposibil să fim deja acolo unde ne dorim. Trebuie să progresăm permanent, individual și colectiv. Exigențele clubului sunt maxime, iar eu sunt pe deplin conștient de ele, dar trebuie să înțelegem că mai avem mult de muncă”, a adăugat Mourinho.

Partida Real Madrid – RB Leipzig este programată miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabéu.