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Mourinho, după victoria spectaculoasă a lui Real Madrid cu Roma: „La 3-1, toți credeau că meciul s-a terminat. Dar ei erau morți”

José Mourinho a oferit o explicație surprinzătoare pentru revenirea lui Real Madrid în meciul cu AS Roma, disputat pe Stadio Olimpico, în Liga Campionilor. Antrenorul madrilenilor a recunoscut superioritatea italienilor în prima parte a întâlnirii.
Mourinho, după victoria spectaculoasă a lui Real Madrid cu Roma: „La 3-1, toți credeau că meciul s-a terminat. Dar ei erau morți”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
15 oct. 2026, 08:53, Sport
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Real Madrid a obținut o victorie spectaculoasă în deplasare cu AS Roma, după ce gazdele au condus cu 3-1, scrie Sky Sport Italia. Revenirea echipei spaniole s-a produs pe finalul întâlnirii, într-un meci pe care José Mourinho l-a descris drept două partide complet diferite.

Tehnicianul portughez a recunoscut că Roma a fost net superioară în prima parte, dar a explicat că schimbările efectuate și intensitatea atacurilor madrilene au modificat decisiv desfășurarea jocului.

Mourinho: „În prima repriză ne-au ucis ei, în ultimele 20 de minute i-am ucis noi”

La finalul partidei, Mourinho a analizat dificultățile întâmpinate de Real Madrid în fața echipei italiene. „În prima repriză, Roma ne-a surprins. Soulé îl bloca pe Cucurella și ne-au creat multe probleme în spatele lui Vinicius”, a explicat antrenorul.

Portughezul a precizat că madrilenii au schimbat abordarea după pauză, însă au comis greșeli care le-au permis italienilor să înscrie din nou.

Momentul decisiv a venit în ultimele 20 de minute, când Real Madrid a intensificat presiunea ofensivă. „Putem spune că în prima repriză ne-au ucis ei, dar în ultimele 20 de minute i-am ucis noi”, a declarat Mourinho.

„La 3-1, toți credeau că meciul era mort. Dar cei morți erau jucătorii Romei”

Într-o intervenție pentru Amazon Prime, antrenorul a explicat de ce a continuat să forțeze ofensiv, deși echipa sa era condusă la două goluri diferență. „La 3-1, pentru toată lumea meciul era mort. Dar cei care erau morți erau jucătorii Romei”, a spus Mourinho, referindu-se la epuizarea fizică a adversarilor.

Acesta a susținut că stilul intens de joc al italienilor este dificil de menținut timp de 90 de minute. Schimbările făcute de Real Madrid au adus energie suplimentară în atac, iar gazdele nu au mai reușit să răspundă presiunii.

„Am făcut schimbări. Dacă mai primeam patru sau cinci goluri, nu ar fi schimbat prea mult lucrurile. Ei nu au reușit să facă față avalanșei de fotbal ofensiv pe care am produs-o”, a explicat portughezul. Mourinho a atribuit și eficiența fazelor fixe dominației ofensive din finalul partidei, precum și contribuției jucătorilor introduși de pe bancă.

Primirea de pe Olimpico l-a emoționat pe Mourinho

Revenirea pe stadionul fostei sale echipe a reprezentat un moment special pentru antrenorul portughez. Mourinho a fost întâmpinat cu scandări de apreciere din partea suporterilor Romei, iar după meci a recunoscut că atmosfera l-a emoționat.

„Mă pregătisem bine să rămân rece în fața afecțiunii suporterilor. Le mulțumesc pentru această seară și pentru totdeauna. Sunt lucruri pe care nu le voi uita niciodată”, a declarat el. Tehnicianul a subliniat și importanța celor două victorii consecutive obținute de Real Madrid împotriva unor adversare italiene.

„Am câștigat două meciuri la rând cu Inter și Roma, împotriva celor mai puternice două echipe din Italia. Situația este bună pentru calificarea în faza următoare”, a afirmat Mourinho. Antrenorul consideră că presiunea adevărată a Ligii Campionilor va apărea în fazele eliminatorii ale competiției.

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