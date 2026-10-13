Roma nu l-a uitat pe José Mourinho. Ce a apărut pe un zid al orașului înaintea confruntării cu Real Madrid

Lucrarea a fost prezentată luni, 12 octombrie, pe contul de Instagram al artistului roman, potrivit Sky Sport Italia. Mourinho este înfățișat ținând de mână un copil îmbrăcat în culorile Romei, care poartă în brațe trofeul Conference League.

Imaginea este însoțită de un mesaj despre legătura dintre antrenor și suporterii echipei italiene, într-un moment în care portughezul se pregătește să revină în capitala Italiei, de această dată ca adversar.

„Nu vom uita niciodată cine am fost”

Pictura murală realizată de Drugi evocă una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă a clubului AS Roma. „Ne țineam de mână pe acoperișul Europei”, este mesajul care însoțește omagiul dedicat lui Mourinho.

Artistul a publicat și un text care surprinde sentimentele suporterilor înaintea reîntâlnirii cu fostul antrenor. „Nu vom uita niciodată cine am fost. Pentru o noapte vom uita iubirea, dar nu vom uita niciodată cine am fost”, a transmis Drugi.

Mesajul face trimitere la confruntarea din Liga Campionilor, în care fanii Romei vor trebui să își susțină echipa împotriva antrenorului care le-a adus unul dintre cele mai importante trofee europene.

Mourinho a adus Romei primul trofeu european UEFA după decenii de așteptare

José Mourinho a preluat conducerea tehnică a Romei în vara anului 2021 și a reușit să câștige UEFA Europa Conference League chiar în primul său sezon. Pe 25 mai 2022, formația italiană a învins Feyenoord Rotterdam cu 1-0, în finala disputată la Tirana. Singurul gol al partidei a fost înscris de Nicolò Zaniolo.

Succesul a reprezentat primul trofeu câștigat de Roma într-o competiție majoră organizată de UEFA și primul titlu european al clubului după triumful din Cupa Orașelor Târguri, în 1961, competiție care nu era organizată de UEFA.

Un an mai târziu, Mourinho a condus Roma într-o nouă finală europeană, cea din Europa League, pierdută în fața Sevillei după loviturile de departajare. Portughezul a părăsit clubul în ianuarie 2024, după două sezoane și jumătate, însă victoria din Conference League a rămas un reper pentru suporteri.

Reîntâlnirea din Liga Campionilor, încărcată de emoție

Revenirea lui Mourinho la Roma are o semnificație aparte și datorită relației sale cu Real Madrid, club pe care l-a antrenat între 2010 și 2013. În acea perioadă, portughezul a câștigat campionatul Spaniei, Cupa Regelui și Supercupa Spaniei.

Acum, Mourinho urmează să revină în oraș pentru confruntarea dintre AS Roma și Real Madrid din Liga Campionilor. Meciul este programat miercuri, 14 octombrie 2026, la ora 21:00, ora Italiei. Mourinho a declarat anterior că revenirea la Roma va fi un moment emoționant înainte și după partidă, dar că, pe durata celor 90 de minute, se va concentra exclusiv asupra jocului.