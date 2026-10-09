Mourinho îl apără pe Mbappé și îi pune la punct pe critici: „Este ridicol”

Tehnicianul lui Real Madrid consideră „ridicole” reproșurile la adresa francezului, care a participat la un eveniment de modă și a fost fotografiat pe bicicletă în timpul pauzei internaționale.

Kylian Mbappé s-a retras din lotul naționalei Franței după ce a suferit o accidentare în meciul cu Turcia, pe 25 septembrie. Ulterior, atacantul a publicat pe rețelele sociale imagini de la un eveniment organizat în cadrul Săptămânii Modei de la Paris și fotografii în care apărea mergând pe bicicletă în Elveția.

Mourinho a fost întrebat despre criticile aduse fotbalistului și a respins ideea că acesta ar fi încălcat regulile clubului.

„În ceea ce privește Real Madrid, lucrurile sunt întotdeauna diferite. Dar toți jucătorii au făcut exact ceea ce trebuiau să facă în pauza competițională. Apoi, se caută mereu alte probleme și motive de îngrijorare”, a spus antrenorul, citat de BBC.

Mourinho: „Cred că a fost ridicol”

Mourinho declarase anterior că nu le permite jucătorilor săi să meargă pe bicicletă. Antrenorul a explicat însă că imaginile cu Mbappé în Elveția au fost interpretate greșit.

Potrivit tehnicianului, bicicletele erau puse la dispoziția oaspeților complexului hotelier pentru deplasări pe distanțe scurte.

Întrebat dacă relatările despre Mbappé au fost exagerate, Mourinho a răspuns: „Exagerate, nu – cred că a fost ridicol”.

Antrenorul a adăugat că, dacă francezul va juca în următorul meci, acest lucru va însemna că fotbalistul nu a încălcat regulile clubului și și-a îndeplinit obligațiile față de Real Madrid.

Real Madrid este la șase puncte de Barcelona

Real Madrid se află la șase puncte în spatele liderului Barcelona în clasamentul campionatului Spaniei, după primele șapte etape.

Kylian Mbappé, în vârstă de 27 de ani, se numără printre principalii candidați la Balonul de Aur din acest an. Atacantul a marcat 42 de goluri în 44 de meciuri pentru Real Madrid în sezonul trecut, însă echipa nu a câștigat niciun trofeu.

La Cupa Mondială, Kylian Mbappé a fost golgheterul turneului, cu zece goluri, și a ajuns la un total de 22 de goluri marcate la edițiile competiției, un record. Franța a încheiat turneul pe locul al patrulea.