„Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Real España pentru mutarea lui Mike Arana, în vârstă de doar 17 ani, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Honduras”, a transmis gruparea din Bănie.

Originar din San Pedro Sula, Mike Anderson Arana Meléndez s-a născut pe 22 ianuarie 2009 și evoluează în compartimentul ofensiv, fiind utilizat ca extremă. Înaintea transferului la Craiova, acesta a jucat pentru Real España, unul dintre cluburile importante ale fotbalului hondurian.

Presa din Honduras a relatat marți că mutarea a fost negociată de agentul fotbalistului, Paulo Hernández, iar acordul dintre cele două cluburi a fost obținut după partida cu Serbia, din cadrul Campionatului Mondial U17 din Qatar.

Cel mai tânăr debutant din istoria naționalei Hondurasului

Unul dintre cele mai importante repere din cariera tânărului fotbalist a fost atins pe 31 martie 2026, când a debutat pentru reprezentativa de seniori a Hondurasului, într-un meci amical împotriva selecționatei statului Peru, încheiat la egalitate, 2-2.

Arana a intrat pe teren în ultimele 15 minute și a devenit cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru naționala honduriană, la vârsta de 17 ani, două luni și nouă zile. El a depășit astfel recordul deținut anterior de Dereck Moncada.

Atacantul participă în această perioadă la Campionatul Mondial U17 din Qatar, unde reprezintă Hondurasul pentru al doilea turneu final consecutiv. La actuala ediție, el a fost titular în partida de debut cu Serbia, pierdută de echipa sa cu 0-2.

Prestația sa din acel meci a fost remarcată și de CONCACAF. Potrivit statisticilor publicate de forul continental, Arana a contribuit la patru șuturi ale colegilor săi, cea mai bună performanță individuală a unui jucător hondurian într-un meci de la Cupa Mondială U17, la egalitate cu alte patru situații înregistrate din 2013 încoace.

Un nou jucător din Honduras în lotul Universității Craiova

Prin transferul lui Mike Arana, Universitatea Craiova mizează din nou pe un fotbalist din Honduras. Un alt reprezentant al acestei țări care a evoluat în Bănie a fost fundașul central Denil Maldonado, internațional hondurian care a ajuns la gruparea olteană în ianuarie 2024, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior a fost transferat definitiv. Acesta a părăsit Craiova în vara anului 2025, când a fost transferat la Rubin Kazan.

Clubul oltean i-a transmis un mesaj de bun venit tânărului fotbalist: „Te așteptăm în familia Științei, Mike”.