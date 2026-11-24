Tribunalul de la Lausanne a dat câștig de cauză pentru Senegal în unanimitate, respingând decizia forului continental prin care rezultatul finalei Cupei Africii pe Națiuni (CAN) 2025 fusese modificat în favoarea Marocului, se arată în comunicatul TAS.

Hotărârea pune capăt unui litigiu care a durat peste zece luni și care a generat o controversă majoră în fotbalul african. Senegal câștigase finala disputată pe 18 ianuarie 2026, la Rabat, cu scorul de 1-0 după prelungiri, prin golul marcat de Pape Gueye, în minutul 93.

Partida a fost însă marcată de incidente în finalul timpului regulamentar, după ce arbitrul a acordat un penalty pentru Maroc, în urma consultării sistemului VAR. În semn de protest față de decizie, jucătorii Senegalului au părăsit temporar terenul, întrerupând partida pentru aproximativ 15 minute.

Căpitanul Sadio Mané a intervenit pentru a-și convinge colegii să revină pe teren, iar jocul a fost reluat. Lovitura de la 11 metri executată de Brahim Diaz a fost apărată de portarul senegalez Edouard Mendy, astfel că finala a continuat în prelungiri, unde Pape Gueye a înscris golul victoriei.

CAF a acordat Marocului victoria la masa verde

La două luni după finală, pe 17 martie 2026, Comisia de Apel a CAF a decis că Senegalul a pierdut meciul prin forfait, invocând articolele 82 și 84 din regulamentul competiției. În urma acestei hotărâri, rezultatul finalei a fost omologat cu 3-0 în favoarea Federației Regale Marocane de Fotbal.

Forul african a considerat că echipa senegaleză a încălcat regulamentul prin părăsirea terenului în timpul partidei, deși jucătorii au revenit ulterior și meciul a fost încheiat în condiții normale.

Federația Senegaleză de Fotbal a contestat decizia și a sesizat Tribunalul de Arbitraj Sportiv pe 25 martie, solicitând anularea hotărârii CAF și recunoașterea Senegalului drept câștigătoare a competiției.

TAS a tranșat disputa după audierile de la Lausanne

Cazul a fost analizat în cadrul unei audieri desfășurate pe 8 octombrie, la sediul TAS din Lausanne, în Elveția, în prezența reprezentanților federațiilor senegaleză și marocană, precum și ai Confederației Africane de Fotbal.

Instanța sportivă a decis să publice o hotărâre completă, însoțită de argumentele juridice care au stat la baza verdictului. Decizia anunțată marți restabilește rezultatul obținut pe teren și confirmă Senegalul drept campioană a Africii.

Hotărârile TAS pot fi contestate la Curtea Supremă a Elveției, însă numai pentru motive procedurale limitate.

În urma deciziei, Senegalul ajunge la două trofee ale Cupei Africii pe Națiuni, după succesul din 2021 și cel din 2025. Marocul câștigase competiția o singură dată înaintea acestui litigiu, în 1976.