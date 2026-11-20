„Este ciudat. Acum câteva săptămâni, Vinícius era prezentat drept o problemă uriașă, iar după ce a marcat aceste goluri pentru Brazilia nu ne mai oprim din discuțiile despre dacă trebuie sau nu să joace. Cred că este prea mult”, a declarat antrenorul.

Vinícius a revenit de la naționala Braziliei cu cinci goluri marcate în meciurile amicale disputate cu Japonia și cu Singapore, în ultimul reușind primul său hat-trick pentru reprezentativa țării sale.

„Este incredibil, îl vrem și avem nevoie de el. Îl vom ajuta în continuare. Aici nu există jucători cu privilegii, nimeni nu trebuie să joace prin decret. Toată lumea muncește pentru echipă”, a transmis tehnicianul.

Acesta a explicat că își dorește un lot numeros și competitiv.

„Nu vreau 11 jucători buni, vreau mulți jucători buni. Unul poate fi rezervă astăzi, titular mâine și din nou rezervă la următorul meci. Asta îmi doresc pentru Real Madrid”, a adăugat Mourinho.

„Real Madrid este mai important”

Un alt subiect abordat a fost despre situația lui Endrick. Atacantul brazilian a fost asociat cu o posibilă plecare, în condițiile în care își dorește mai multe minute de joc.

„Endrick este foarte bine aici. Pentru mine, Real Madrid este mai important decât Endrick. Îl iubesc foarte mult, este fantastic și țin mult la el, dar Real Madrid este mai important decât el. Asta înseamnă că Real Madrid are nevoie de el”, a declarat portughezul.

Tehnicianul a vorbit și despre evoluția mijlocașului turc Arda Güler, care a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei și a semnat în urmă cu două zile prelungirea contractului cu Real Madrid.

„Nu vreau să spun că progresul lui este datorat mie. Este ceva natural. Este un copil care devine din ce în ce mai puțin copil și din ce în ce mai mult bărbat. Este un supertalent care face lucruri pe care înainte nu le făcea”, a declarat portughezul.

Răspunsul lui Mourinho despre retragerea lui Cristiano Ronaldo din naționala Portugaliei

Mourinho a fost întrebat și despre prima convocare a Portugaliei după retragerea lui Cristiano Ronaldo din echipa națională, însă a evitat să intre în detalii.

„Ca portughez, îmi doresc întotdeauna ca naționala să câștige. În rest, nu mă implic și nu comentez”, a spus antrenorul lui Real Madrid.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea internațională la începutul lunii noiembrie, după o carieră de 234 de selecții și 146 de goluri pentru reprezentativa Portugaliei. Retragerea starului portughez a venit, însă, după un conflict cu selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus.

Trei meciuri în opt zile pentru Real Madrid

În privința programului, Mourinho a atras atenția asupra perioadei aglomerate care urmează. Real Madrid va disputa trei partide în opt zile, iar ulterior va avea un nou ciclu solicitant, cu un meci împotriva lui Arsenal.

Tehnicianul a spus că niciun jucător nu i-a transmis că este obosit și că toți fotbaliștii disponibili sunt pregătiți să evolueze.

Real Madrid revine pe Santiago Bernabéu sâmbătă, după pauza internațională, când va întâlni Celta Vigo, de la ora 22:00.

Mourinho a amintit că formația din Vigo a învins-o pe Real Madrid chiar pe Bernabéu în sezonul precedent.

„Celta este mult mai bună decât arată punctele pe care le are. Este o echipă organizată, ambițioasă, care primește puține goluri și știe să preseze. Pentru mine este o formație foarte bună, iar partida este foarte importantă pentru noi”, a declarat antrenorul.

Portughezul a explicat că echipa sa a avut la dispoziție puțin timp cu întregul lot reunit după pauza internațională, dar că atmosfera este bună, iar fotbaliștii sunt bucuroși să revină pe Bernabéu.