Într-un interviu acordat podcastului „Aldo Meets”, realizat de fostul atacant al lui Liverpool, John Aldridge, Torres a rememorat transferul din ianuarie 2011 și a explicat motivele care l-au determinat să plece.

„Nu mi-am dat seama cât de important eram pentru suporterii lui Liverpool. Credeam că sunt doar un alt jucător”, a explicat Torres.

Fostul atacant a povestit că momentul în care a văzut dezamăgirea fanilor l-a afectat puternic.

„Când am plecat, am văzut durerea din ochii lor, iar asta mă omora. Nu aceasta era intenția mea”, a mărturisit spaniolul.

Torres a insistat că nu regretă mutarea la Chelsea, obiectivul său fiind să câștige trofee.

„Nu regret decizia de a pleca de la Liverpool, pentru că am făcut ceea ce credeam că era corect pentru mine în acel moment. Dar regret că nu am avut timp să explic lucrurile și să discut în mod corespunzător cu noii proprietari. Regret și că am rănit sentimentele suporterilor”, a declarat Torres.

Spaniolul a explicat că, odată cu trecerea timpului, a început să privească diferit importanța unei relații dintre un fotbalist și clubul său.

„Atunci, pentru mine, totul însemna să câștig trofee. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, realizezi că acesta nu este cel mai important lucru. Legătura pe care o ai cu oamenii contează mai mult. Să fii fericit și să simți că faci cu adevărat parte din ceva este mai important”, a transmis fostul atacant.

De ce a plecat de la Liverpool

Torres a explicat că nemulțumirile sale au început după ce Liverpool a pierdut mai mulți oameni importanți pentru proiectul sportiv. Xabi Alonso a plecat la Real Madrid în 2009, Javier Mascherano a ajuns la Barcelona în 2010, iar Rafael Benítez a părăsit banca tehnică.

„Au început să vândă cei mai buni jucători. Mă întrebam ce se întâmplă. Fuseserăm foarte aproape de trofeu în Premier League și Liga Campionilor. Ne mai trebuiau doar câțiva jucători pentru a completa lotul, însă cei care au venit nu aveau cea mai bună calitate”, a povestit fostul atacant.

Situația nu s-a îmbunătățit în ochii săi nici după preluarea clubului de către Fenway Sports Group. Torres a avut o discuție cu noul proprietar, John Henry, despre direcția în care urma să se îndrepte echipa.

„Era vorba despre o nouă modalitate de a cumpăra și de a dezvolta jucători tineri, de a construi ceva care urma să dureze zece ani. La aproape 27 de ani, eu nu mai aveam atât timp”, a explicat Torres.

Un alt moment decisiv a fost discuția cu directorul sportiv Damien Comolli.

„Impresia pe care mi-a lăsat-o a fost că nu îl interesa prea mult dacă plecam sau nu. Mi-a spus: «Dacă găsim un înlocuitor, poți să pleci». Nu mi-a spus: «Hai să construim un proiect nou, trebuie să rămâi, vom aduce acest jucător și pe celălalt»”, a dezvăluit fostul internațional.

Perioada de mercato

Nici numirea lui Kenny Dalglish nu i-a schimbat decizia. În ultimele zile ale perioadei de mercato din ianuarie 2011, Liverpool i-a transferat pe Andy Carroll, pentru 35 de milioane de lire sterline, și pe Luis Suárez. Torres a povestit că l-a cunoscut pe atacantul uruguayan în timp ce amândoi așteptau finalizarea transferurilor, la birourile clubului.

Mai mult, Comolli îi spusese că Suárez nu era considerat înlocuitorul său, deoarece urma să joace în bandă, iar Liverpool încă avea nevoie de un marcator. „Nimeni nu și-a dat seama atunci că acel marcator era Luis”, a rememorat Torres.

Barcelona l-a dorit de două ori, dar a ales Chelsea

Torres a dezvăluit că Barcelona a încercat să îl transfere în două rânduri. Prima ofertă a venit după primul său sezon la Liverpool, însă atacantul nu a vrut nici măcar să ia în calcul plecarea, deoarece se simțea fericit pe Anfield. Catalanii au revenit în 2010, dar l-au transferat în cele din urmă pe David Villa.

Chelsea și Manchester City au fost, de asemenea, interesate de serviciile sale. Spaniolul a ales însă gruparea londoneză, deoarece considera că îi oferea cele mai bune șanse de a câștiga trofee.

Un alt motiv important pentru care a preferat Chelsea a fost dorința de a rămâne în Premier League, competiție al cărei stil de joc îi plăcea foarte mult.

„Pentru mine, rivalitatea era cu Manchester United. Asta simțeam când eram la Liverpool. Nu m-aș fi transferat niciodată la United. Ar fi ca și cum un jucător de la Real Madrid ar merge la Atlético Madrid”, a explicat fostul atacant.

Mutarea la Chelsea s-a realizat în ultima zi a perioadei de transferuri din ianuarie 2011, pentru 50 de milioane de lire sterline, un record britanic la acel moment.

Suporterii lui Liverpool au început să-l ierte

Revenirea lui Torres pe Anfield după transfer a fost una dificilă. În februarie 2011, la primul meci împotriva fostei sale echipe, disputat chiar pe Stamford Bridge, atacantul a fost huiduit de suporterii lui Liverpool.

Relația cu fanii a început să se îmbunătățească în 2015, când spaniolul a participat la meciul demonstrativ organizat în onoarea lui Steven Gerrard. Torres a recunoscut că inițial nu intenționa să participe, pentru a nu-i lua din atenție fostului căpitan, însă Gerrard l-a convins să accepte invitația.

Primirea de pe Anfield l-a ajutat să depășească o parte din tensiunile acumulate în urma plecării.

„Îi înțeleg pe cei care încă nu mă iartă, dar faptul că am avut ocazia să-mi explic versiunea i-a făcut pe unii să-și schimbe puțin părerea”, a spus fostul atacant.

Liverpool a rămas în inima sa

Deși au trecut aproape 16 ani de la despărțire, Torres spune că păstrează o legătură specială cu orașul și cu fostul său club.

„Încă iubesc clubul și orașul. Fiul meu, Leo, este de-al locului. Încerc să merg cu el pe Anfield cel puțin o dată pe an. Vreau să simtă atmosfera acelui stadion și să înțeleagă ce înseamnă să fii acolo”, a transmis Torres, care a adăugat că va continua să susțină formația de pe Anfield, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în trecut.

Fernando Torres a jucat la Liverpool între 2007 și 2011, perioadă în care a marcat 81 de goluri în 142 de partide. După transferul la Chelsea, a câștigat Liga Campionilor în 2012 și Europa League în 2013, înainte să evolueze pentru AC Milan și Atlético Madrid. Și-a încheiat cariera de fotbalist în 2019, iar în prezent activează ca antrenor.