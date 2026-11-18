„Real Madrid C.F. și Arda Güler au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului jucătorului nostru, până la 30 iunie 2032”, a transmis gruparea madrilenă, miercuri.

Arda Güler a semnat cu Real Madrid în iulie 2023, când avea 18 ani, după ce s-a remarcat în tricoul formației turce Fenerbahçe. În cele patru sezoane petrecute până acum la clubul spaniol, mijlocașul a adunat 126 de apariții și a contribuit la câștigarea a cinci trofee.

Palmaresul său de pe Santiago Bernabéu cuprinde o Ligă a Campionilor, un Campionat Mondial al Cluburilor, o Supercupă a Europei, un titlu în La Liga și o Supercupă a Spaniei.

Prelungirea contractului reprezintă un semnal de încredere din partea conducerii madrilene în potențialul internaționalului turc, care a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

Güler, recompensat și pentru evoluțiile din Liga Campionilor

Performanțele mijlocașului au fost recunoscute și la nivel individual. În septembrie 2026, Arda Güler a primit premiul pentru jucătorul revelație al sezonului 2025-2026 din Liga Campionilor.

Prelungirea contractului vine după un început de sezon foarte bun pentru internaționalul turc. Arda Güler a disputat 14 meciuri pentru Real Madrid în toate competițiile, reușind să marcheze de patru ori și să ofere șase pase decisive. În LaLiga, mijlocașul are trei goluri și patru pase decisive în 12 apariții, în timp ce în Liga Campionilor a contribuit cu un gol și două pase decisive în două partide.

La nivel internațional, fotbalistul este unul dintre oamenii importanți ai naționalei Turciei, pentru care a acumulat până acum 38 de selecții. Acesta a reușit un gol și o pasă decisivă pentru naționala Turciei în actuala ediție a Ligii Națiunilor.