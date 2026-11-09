Mărturisire dureroasă. De ce fotbalistul care a făcut stop cardiac pe teren a ajuns să respingă fotbalul

Fotbalistul care a făcut stop cardiac pe teren în meciul Fiorentina – Inter, în decembrie 2024, spune că după incident a ajuns să respingă fotbalul, ceea ce nu i se mai întâmplase niciodată.

„Mi se învârtea capul și m-am trezit la spital. Am crezut că am avut un accident cu mașina”.

Așa își amintește Edoardo Bove clipele în care s-a prăbușit, în minutul 17 al meciului Fiorentina – Inter din 1 decembrie 2024. Fotbalistul care a făcut stop cardiac pe teren a povestit, într-un interviu pentru emisiunea italiană Verissimo, că a vrut să vadă imaginile imediat ce a aflat ce se întâmplase. La început însă îl deranja să-și privească propria cădere.

„Nu mi se mai întâmplase niciodată”

În lunile care au urmat, i-a fost greu să meargă la teren și să-și vadă colegii jucând, știind că el trebuie să stea pe loc.

„La început am avut o senzație de respingere față de fotbal și nu mi se mai întâmplase niciodată”, a mărturisit mijlocașul. Spune că perioada aceea l-a ajutat să descopere laturi ale sale pe care nu le cunoștea.

Sprijin a găsit și în documentarul „In un battito”, regizat de Giovanni Troilo și produs de actorul Edoardo Leo. Filmul, care l-a ajutat mult și a fost pentru el „și un refugiu”, a fost prezentat la Festa del Cinema di Roma. Pe 16, 17 și 18 noiembrie rulează în cinematografele din Italia.

Cea mai emoționantă amintire rămâne omagiul primit de la suporterii AS Roma pe Stadio Olimpico.

„Un omagiu ca acesta nu simțeam că îl merit pentru ce făcusem pe teren”, a spus Bove. A vorbit și despre prietenia cu tenismenul Flavio Cobolli, pe care l-a cunoscut la grupele de juniori ale Romei.

De ce joacă în Anglia, nu în Italia

După incident, medicii de la spitalul Careggi din Florența i-au implantat un defibrilator subcutanat. „În Italia nu am avizul să joc cu defibrilatorul”, a explicat fotbalistul.

În ianuarie 2026 și-a reziliat contractul cu AS Roma și a semnat cu Watford, din liga a doua engleză. Până atunci s-a antrenat singur sau cu Boreale, clubul amator din Roma la care a crescut.

„Sunt toți băieți care au un al doilea loc de muncă: asta e pasiunea reală”, a spus el despre foștii colegi.

Pe 14 februarie a intrat în minutul 86 al meciului cu Preston North End, iar stadionul l-a aplaudat în picioare. În martie a marcat primul gol după stopul cardiac, în victoria cu 3-1 împotriva lui Wrexham.

Ce prevede „Legea Bove”

Numele lui este legat acum de un proiect de lege despre primul ajutor, prezentat în Senatul italian în noiembrie 2025 de senatorii Marco Lombardo și Carlo Calenda. Textul prevede cursuri obligatorii de prim ajutor pentru elevii majori din liceu.