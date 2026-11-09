Cristi Chivu, mesaj ferm după victoria Interului: „Nu putem să ne plângem de milă”. Ce spune despre înfrângerea din derby

Inter a învins duminică seară formația pregătită de Cesc Fàbregas, prin golurile marcate de Francesco Pio Esposito, în minutul 12, și Marcus Thuram, în minutul 19, scrie Sky Sport Italia. Succesul a apropiat echipa lui Chivu la un singur punct de liderul Lazio, înaintea pauzei competiționale.

Chivu, despre înfrângerea din derby: „Nu putem să ne plângem de milă”

La finalul întâlnirii, tehnicianul român a recunoscut că înfrângerea din derby a lăsat urme, dar a insistat asupra reacției jucătorilor. „Am pierdut un meci, dar mergem înainte. Nu putem să ne plângem de milă. Trebuie să continuăm un sezon important și ambițios, așa cum ne dorim”, a mai declarat Chivu pentru Sky Sport Italia. Antrenorul a explicat că principalul câștig al ultimelor partide este felul în care echipa a reușit să depășească momentele dificile.

„Am reacționat, iar acesta era cel mai important lucru după derby-ul pierdut. Am reacționat și după meciul cu Bruges, care ne-a lăsat multă amărăciune”, a adăugat românul. Chivu a vorbit și despre presiunea acumulată în ultimele săptămâni, perioadă în care Inter a disputat nouă meciuri în numai 27 de zile. „Am fi putut face mai mult în aceste nouă meciuri, dar am fi putut și mai puțin”, a spus antrenorul.

ᴛʜᴜʀᴀᴍ x ꜱᴘᴇɴᴄᴇ x ᴇꜱᴘᴏꜱɪᴛᴏ 🔗 https://t.co/75R3PRrm0d — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 8, 2026

„Băieții au fost minunați”. Ce l-a mulțumit pe antrenor

Tehnicianul s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor, în special de intensitatea arătată în prima repriză. Inter a marcat de două ori în primele 20 de minute, după un început în care a pus presiune constantă asupra adversarilor.

„Astăzi am crescut ritmul și intensitatea. Am făcut ceea ce pregătisem și am gândit ca o echipă, încercând să luăm deciziile corecte”, a explicat Chivu. Românul a apreciat felul în care jucătorii au respectat planul tactic, dar și capacitatea lor de a gestiona avantajul.

„O primă repriză bună ne-a permis să intrăm la pauză cu două goluri avans. Apoi, uneori, trebuie să știi să-ți gestionezi energia și să faci ceea ce este necesar pentru meci”, a adăugat el. Chivu și-a felicitat jucătorii pentru efortul depus. „Îi felicit pe băieți, pentru că au fost minunați”, a declarat antrenorul.

Chivu nu se mulțumește cu doar cu victoria

Deși Inter a obținut trei puncte importante, tehnicianul român consideră că echipa mai are aspecte de îmbunătățit. El a atras atenția asupra programului aglomerat și asupra necesității de a adapta jocul în funcție de resursele disponibile.

„Întotdeauna există lucruri de îmbunătățit, inclusiv după meciul de astăzi. Nu putem fi perfecți. Trebuie să acceptăm că sezoanele sunt lungi și să le gestionăm cât mai bine”, a spus Chivu. Antrenorul a explicat și cum a reușit Inter să limiteze jocul de posesie al celor de la Como.

Atacanții au avut un rol important în blocarea circulației mingii, iar organizarea defensivă a împiedicat adversarii să găsească spații între liniile echipei. Inter încheie astfel seria de nouă meciuri disputate în 27 de zile cu o victorie și rămâne în apropierea primului loc din Serie A.