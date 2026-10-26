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Real Madrid câștigă El Clásico pe terenul Barcelonei, cu o dublă a lui Mbappé. Mourinho: „Nu jucăm pentru a câștiga pe Camp Nou, ci campionatul”

Real Madrid a învins FC Barcelona cu 2-1, duminică seară, pe Camp Nou, grație unei duble semnate de Kylian Mbappé. Golul decisiv a venit în minutul 87, iar echipa antrenată de José Mourinho s-a apropiat la numai trei puncte de rivala catalană.
Real Madrid câștigă El Clásico pe terenul Barcelonei, cu o dublă a lui Mbappé. Mourinho: „Nu jucăm pentru a câștiga pe Camp Nou, ci campionatul”
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
26 oct. 2026, 06:20, Sport
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Partida a început într-un ritm intens, Barcelona având mai mult posesia, în timp ce madrilenii au încercat să profite de spațiile lăsate în apărare, scrie The Guardian. Arda Güler și Mbappé au avut ocazii importante, iar portarul Andriy Lunin a intervenit decisiv la un șut al lui Anthony Gordon.

Mbappé a decis meciul în ultimele minute

Real Madrid a deschis scorul în minutul 41. Marc Cucurella l-a lansat pe Yan Diomandé, iar centrarea acestuia a fost deviată de Gerard Martín în Mbappé, mingea ajungând în poartă.

Barcelona a revenit după pauză și a egalat în minutul 60. Lamine Yamal a executat scurt un corner, Pedri l-a găsit pe Raphinha, iar brazilianul a înscris cu un șut la firul ierbii. Catalanii au continuat să atace, însă Lunin a avut o intervenție spectaculoasă la lovitura de cap a lui Gerard Martín.

Când partida părea să se îndrepte spre egalitate, Jude Bellingham a inițiat un contraatac, Eduardo Camavinga l-a depășit pe Pau Cubarsí și i-a pasat lui Mbappé, care a marcat golul victoriei în minutul 87. Înfrângerea a întrerupt seria de nouă victorii consecutive a Barcelonei în campionat.

Mourinho, după victoria de pe Camp Nou: „Nu voi lăsa jucătorii cu capul în nori”

La conferința de presă, José Mourinho a descris partida drept una de nivel înalt și și-a felicitat jucătorii pentru organizare, concentrare și curaj. Portughezul a avertizat însă că succesul nu trebuie să provoace relaxare: „Este o victorie mare, dar când revenim la muncă nu voi lăsa pe nimeni cu capul în nori”. Antrenorul a explicat că Real Madrid nu urmărește doar victorii împotriva Barcelonei, ci câștigarea campionatului. Mourinho a criticat și arbitrajul video, susținând că João Cancelo ar fi trebuit eliminat în minutul 60 pentru un fault asupra lui Diomandé.

Victoria reprezintă al cincilea succes consecutiv al madrilenilor în toate competițiile și reduce diferența față de Barcelona, liderul din La Liga, la trei puncte,

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