Désiré Doué și-a rupt ligamentul încrucișat la Nisa, iar în aceeași seară patru hoți au încercat să-i spargă casa. Atacantul de 21 de ani al lui Paris Saint-Germain a avut o săptămână de coșmar, scrie publicația italiană TuttoMercatoWeb.

Coșmarul a început la meciul Franței cu Italia, din Liga Națiunilor, pe San Siro. Acolo, fotbalistul și-a pierdut un dinte.

Apoi, sâmbătă, 21 noiembrie, a venit lovitura cea mai grea. Doué și-a rupt ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul drept. Accidentarea s-a produs în meciul câștigat de PSG cu 3-2 la Nisa. Partida a contat pentru etapa a 11-a din Ligue 1.

Hoții, în grădina vilei

În aceeași seară, patru persoane au încercat să spargă casa fotbalistului din Orgeval, la vest de Paris. Informația a fost publicată de Le Parisien și confirmată de agenția AFP din mai multe surse.

Intrușii au pătruns în grădina vilei, dar au fugit repede când și-au dat seama că în casă era cineva. Nu au intrat în locuință și nu au furat nimic.

La fața locului a venit poliția. Potrivit uneia dintre sursele AFP, urmează să fie depusă o plângere.

După incident, PSG a decis să întărească paza casei, inclusiv cu un sistem de supraveghere video.

Jucătorii lui PSG au mai fost ținta hoților în timpul meciurilor. În martie 2021, casa căpitanului Marquinhos a fost spartă în timp ce echipa juca pe Parc des Princes, cu Nantes. Tatăl fotbalistului, aflat acasă cu cele două fiice ale acestuia, a fost agresat. Hoții au furat bani și genți de lux.