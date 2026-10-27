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LPF a anunțat programul etapei a 16-a din Superliga. Când se joacă derby-ul Dinamo – Petrolul

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți programul etapei a 16-a din Superliga, rundă care se va desfășura în perioada 20-23 noiembrie și care cuprinde derby-ul dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești.
LPF a anunțat programul etapei a 16-a din Superliga. Când se joacă derby-ul Dinamo - Petrolul
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
27 oct. 2026, 13:22, Sport
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Potrivit programului anunțat de LPF, unul dintre cele mai așteptate meciuri ale rundei, Dinamo – Petrolul Ploiești, este programat sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:30. În prezent, Dinamo este lider Superliga, iar Petrolul reprezintă revelația competiției, ocupând locul 4.

În cadrul etapei, campioana en-titre Universitatea Craiova va juca duminică, 22 noiembrie, pe terenul formației UTA Arad.

Programul complet al etapei a 16-a din Superliga

Vineri, 20 noiembrie

Ora 17:30 – FC Botoșani – FC Voluntari

Ora 20:30 – Farul Constanța – Universitatea Cluj

Sâmbătă, 21 noiembrie

Ora 15:00 – FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Corvinul Hunedoara

Ora 17:30 – CFR Cluj – Oțelul Galați

Ora 20:30 – Dinamo București – Petrolul Ploiești

Duminică, 22 noiembrie

Ora 17:30 – UTA Arad – Universitatea Craiova

Ora 20:30 – FC Argeș – FCSB

Luni, 23 noiembrie

Ora 20:00 – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Rapid

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