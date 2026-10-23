Modificări în programul etapei a 14-a din Superliga de fotbal. Când se joacă U Cluj – FCSB

Față de programul anunțat anterior pentru etapa a 14-a din Superliga, partida FC Rapid – FK Csikszereda Miercurea Ciuc, programată vineri, 30 octombrie, va începe la ora 20:30, în loc de 21:00.
De asemenea, cele două meciuri programate luni, 2 noiembrie, vor începe mai devreme. FC Voluntari – Farul Constanța a fost mutat de la ora 18:00 la 17:30, iar Universitatea Cluj – FCSB, ultima partidă a etapei, se va disputa de la ora 20:30, în loc de 21:00.
Vineri, 30 octombrie
Ora 20:30 – FC Rapid – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Sâmbătă, 31 octombrie
Ora 16:00 – Corvinul Hunedoara – FC Argeș
Ora 19:00 – Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj
Duminică, 1 noiembrie
Ora 15:00 – Oțelul Galați – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Ora 17:30 – Universitatea Craiova – FC Botoșani
Ora 20:30 – Dinamo București – UTA Arad
Luni, 2 noiembrie
Ora 17:30 – FC Voluntari – Farul Constanța
Ora 20:30 – Universitatea Cluj – FCSB