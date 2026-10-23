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Modificări în programul etapei a 14-a din Superliga de fotbal. Când se joacă U Cluj – FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) anunță vineri că au fost modificate orele de disputare a trei partide din etapa a 14-a din Superliga, programată în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie, inclusiv la meciul care ține capul de afiș al rundei, între Universitatea Cluj și FCSB.
Modificări în programul etapei a 14-a din Superliga de fotbal. Când se joacă U Cluj - FCSB
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 oct. 2026, 11:41, Sport
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Față de programul anunțat anterior pentru etapa a 14-a din Superliga, partida FC Rapid – FK Csikszereda Miercurea Ciuc, programată vineri, 30 octombrie, va începe la ora 20:30, în loc de 21:00.

De asemenea, cele două meciuri programate luni, 2 noiembrie, vor începe mai devreme. FC Voluntari – Farul Constanța a fost mutat de la ora 18:00 la 17:30, iar Universitatea Cluj – FCSB, ultima partidă a etapei, se va disputa de la ora 20:30, în loc de 21:00.

Programul complet al etapei a 14-a:

Vineri, 30 octombrie

Ora 20:30 – FC Rapid – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 16:00 – Corvinul Hunedoara – FC Argeș

Ora 19:00 – Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj

Duminică, 1 noiembrie

Ora 15:00 – Oțelul Galați – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Ora 17:30 – Universitatea Craiova – FC Botoșani

Ora 20:30 – Dinamo București – UTA Arad

Luni, 2 noiembrie

Ora 17:30 – FC Voluntari – Farul Constanța

Ora 20:30 – Universitatea Cluj – FCSB

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