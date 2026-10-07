Când revine Superliga după pauza internațională. Derby la reluarea campionatului

Partida din etapa a patra din Superliga ar fi trebuit să se dispute în luna august, însă CFR Cluj a solicitat amânarea pentru a avea mai mult timp la dispoziție în perspectiva dublei cu Tromso din preliminariile Conference League. LPF și cele două cluburi au stabilit ulterior data de 8 octombrie.

„U” Cluj, două puncte peste rivala din Gruia

Înaintea derby-ului, Universitatea Cluj se află în zona de play-off, chiar și cu un meci mai puțin disputat. Vicecampioana din sezonul trecut ocupă locul 5, cu 15 puncte, după nouă partide disputate.

De partea cealaltă, CFR Cluj, clasată pe locul 3 în sezonul trecut, este pe poziția a 8-a, cu 13 puncte, tot cu nouă meciuri disputate.

„Studenții” vin după două victorii consecutive în campionat, 3-0 cu Oțelul Galați și 2-0 în deplasare cu FC Voluntari. Antrenorul Cristiano Bergodi a calificat cele șase puncte drept „de aur” înaintea unei perioade dificile, în care echipa sa are programat și derby-ul cu CFR.

CFR a încheiat, la rândul ei, seria dinaintea pauzei cu o victorie, 3-1 cu FC Botoșani.

Etapa a 11-a începe vineri

La doar o zi după Derby de Cluj, Superliga intră în programul etapei a 11-a, care se va desfășura în perioada 9-12 octombrie.

Runda debutează vineri, cu două partide: Corvinul Hunedoara – FC Voluntari, de la ora 18:00, și Sepsi OSK – Dinamo București, de la ora 21:00.

Sâmbătă sunt programate FC Botoșani – UTA Arad, de la 17:15, și FCSB – Oțelul Galați, de la 21:30.

Duminică, Csikszereda – Universitatea Craiova se joacă de la ora 18:00, iar de la 21:00 este programat duelul dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești.

Etapa se încheie luni, 12 octombrie, cu două partide. De la ora 18:00, FC Argeș primește vizita lui CFR Cluj, iar de la 21:00, Universitatea Cluj joacă pe teren propriu cu Rapid București, în cel mai așteptat duel al rundei.